Instituto Haroldo Jacobovicz completa um ano e fortalece laços com a comunidade

No primeiro ano de atuação, o Instituto realizou um programa de visitas às instituições apoiadas e resgatou parcerias suspensas durante a pandemia

CURITIBA, Brasil, 2 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Associação de Direito Privado, sem fins lucrativos, o Instituto Haroldo Jacobovicz foi criado em agosto de 2021 para dar continuidade às ações filantrópicas realizadas pela família Jacobovicz. Baseado em Curitiba, apoia instituições beneficentes que atendem crianças, idosos, pessoas com deficiência e animais abandonados. Neste primeiro ano cerca de cinco mil pessoas e 1,3 mil animais foram beneficiados por meio das doações.

Instituto Haroldo Jacobovicz

Somente em ração para cães e gatos abrigados em Organizações Não Governamentais foram distribuídos 18 mil quilos. Entidades de apoio a Pessoas com Deficiência foram contempladas com doações de quase 2 mil quilos de alimentos não perecíveis. Atualmente, o IHJ ajuda na manutenção de 17 associações, creches, escolas e entidades de Curitiba e região com aportes mensais. Ao longo do último ano, a equipe do Instituto promoveu um programa de visitas, com o objetivo de estreitar e fortalecer os laços com a comunidade atendida.

As visitas foram registradas pelos canais de comunicação do IHJ que deu destaque ao trabalho nas suas redes sociais e em seu website http://institutoharoldojacobovicz.org. No período, também foram promovidas as ações de Natal com entrega de quase 400 brinquedos e 400 panetones; de Páscoa, que adoçou a data com cerca de 800 ovos de chocolates e 500 caixas de bombom para crianças e idosos; a campanha de inverno, que entregou 750 cobertores; além de ações para gestantes, que ganharam 300 enxovais para seus bebês. Outra ação de destaque é o McDia Feliz – em 2021, o IHJ distribuiu 630 lanches e este ano serão 700 lanches, com uma ação que envolverá voluntários do próprio Instituto no próximo dia 27 de agosto.

Novas Perspectivas

Com o cenário pós-pandemia ainda vigente no ano de lançamento do Instituto, algumas das instituições apoiadas estavam de portas fechadas, como a Casa da Sopa, que reúne voluntários no Bairro Alto para preparar refeições servidas a moradores de rua. A instituição foi reativada recentemente e voltou a contar com o apoio do Instituto na sua manutenção. Além da sopa, as pessoas em situação de rua recebem doações de roupas e são encaminhadas a cursos profissionalizantes, visando sua inserção no mercado de trabalho.

"Valorizamos a trajetória das instituições que apoiamos e reconhecemos a importância de manter vínculos duradouros para fortalecer e ampliar as ações humanitárias", afirma Haroldo Jacobovicz, presidente do IHJ. Ele acrescenta que "cada elo da corrente compõe a força do todo". O instituto tem por objetivo contribuir com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária lado a lado com parceiros, voluntários e amigos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1871217/1.jpg

FONTE Instituto Haroldo Jacobovicz

SOURCE Instituto Haroldo Jacobovicz