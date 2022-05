Instituto Politécnico Rensselaer e Icahn School of Medicine do Mount Sinai anunciam centro conjunto de engenharia e medicina de precisão

"Esta parceria transformadora entre a Rensselaer e a Icahn Mount Sinai reconhece que a engenharia e a ciência da engenharia são fundamentais para a compreensão dos fenômenos biomédicos e são essenciais para o desenvolvimento da próxima geração de diagnósticos e terapêuticos de precisão, saúde e bem-estar humano e para a formação de pesquisadores e médicos especializados", disse Shirley Ann Jackson, PhD, presidente do Instituto Politécnico Rensselaer. "A pesquisa inovadora é a base da Rensselaer, uma vez que nossos alunos, corpo docente e graduados continuam a mudar o mundo por meio de avanços científicos e tecnológicos. Este centro continuará a impulsionar descobertas médicas e científicas com impactos que mudam vidas em todo o mundo."

"De sistemas de bioimagem altamente sensíveis e precisos a descobertas de novos alvos de medicamentos, as principais invenções que moldaram a medicina moderna nasceram da estreita colaboração entre engenheiros e médicos", disse Dennis S. Charney, MD, reitor Anne e Joel Ehrenkranz da Icahn School of Medicine do Mount Sinai e presidente para Assuntos Acadêmicos do Sistema de Saúde do Mount Sinai. "O CEPM apresenta um novo paradigma ousado para que essa colaboração continue e acreditamos que resultará em avanços sem precedentes nos campos de ciência, medicina e saúde humana. Além disso, o programa de doutorado nos permitirá atrair e equipar uma nova geração de pesquisadores com a engenharia interdisciplinar e as habilidades clínicas para buscar pesquisas mais inovadoras e impactantes."

FONTE Rensselaer Polytechnic Institute

