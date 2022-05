Rensselaer Polytechnic Institute und Icahn School of Medicine am Mount Sinai geben gemeinsames Zentrum für Technik und Präzisionsmedizin bekannt

NEW YORK, 31. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Das Rensselaer Polytechnic Institute und die Icahn School of Medicine am Mount Sinai haben kürzlich die Gründung des Center for Engineering and Precision Medicine (CEPM) bekanntgegeben, eines der ersten Zentren des Landes, das eine Brücke zwischen Technik und Ingenieurwissenschaften und der Medizin schlägt. Dieses Vorhaben wird auf gemeinsamen Entdeckungen in der Grundlagenforschung aufbauen, einzigartige therapeutische Innovationen in den Bereichen Krebs, Alzheimer, Gewebedegeneration und Infektionskrankheiten erforschen, eine neue Generation von Führungskräften in der Biomedizin ausbilden und neue Technologien und Verfahren entwickeln, die die Ergebnisse für die Patienten in noch nie dagewesener Weise verbessern. Das CEPM stellt eine Weiterentwicklung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Mount Sinai und dem RPI dar.