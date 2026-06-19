INTCO Medical presenta consumibles, equipos y soluciones en WHX Miami 2026

- INTCO Medical presenta consumibles médicos, equipos médicos de rehabilitación y soluciones de fisioterapia en WHX Miami 2026

MIAMI, 19 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical ("INTCO" o "la compañía"), fabricante líder mundial de guantes desechables, presenta sus consumibles médicos, equipos médicos de rehabilitación y soluciones de fisioterapia en la World Health Expo (WHX) Miami 2026, que se celebra del 17 al 19 de junio en Florida. La compañía destaca una gama de guantes desechables, incluidos los guantes de látex sintético Syntex™ y los guantes de examen Synmax Pro, así como productos de rehabilitación como sillas de ruedas y andadores, y establece contactos con clientes y socios globales para explorar aplicaciones de productos, tendencias del mercado y oportunidades de colaboración.

INTCO Medical at WHX Miami 2026 Discussions at the INTCO Medical booth

Durante la exposición, INTCO muestra las innovaciones en guantes desechables diseñados para escenarios médicos, industriales y de uso diario. Los guantes de látex sintético Syntex™ están fabricados con látex sintético y diseñados para combinar elasticidad, comodidad y protección. Los guantes no contienen proteínas de látex natural, lo que elimina los riesgos de alergia asociados con el látex natural y, al mismo tiempo, ofrecen resistencia química y a pinchazos para aplicaciones médicas e industriales. El producto también presenta una formulación suave y un alargamiento de más del 600%, según pruebas basadas en ASTM D6319.

INTCO también presenta los guantes de examen Synmax Pro, diseñados para ofrecer una sensación similar a la del nitrilo con las ventajas de coste del vinilo. El producto está dirigido a clientes que buscan un equilibrio práctico entre comodidad, protección, facilidad de uso y precio.

"A medida que las necesidades en los entornos de atención médica, industriales y de uso cotidiano continúan diversificándose, la innovación de productos debe mantenerse cerca de las aplicaciones del mundo real, desde el rendimiento del material y la comodidad del usuario hasta las consideraciones ambientales", comentó el consejero delegado de INTCO. "WHX Miami 2026 nos proporciona una oportunidad muy valiosa que tiene el objetivo de reunirnos con socios globales, comprender mejor sus necesidades y explorar nuevas formas de proporcionarles soporte en diferentes mercados".

Además de guantes desechables, INTCO exhibe equipos de rehabilitación como sillas de ruedas y andadores, así como productos de fisioterapia que incluyen compresas frías y calientes y electrodos de ECG. Estos productos demuestran la capacidad de la empresa para respaldar a instituciones médicas, centros de atención, usuarios de atención domiciliaria y una amplia gama de clientes en entornos de atención y protección de la salud.

Los visitantes podrán conocer a INTCO en el expositor B11 durante la celebración de WHX Miami 2026.

Acerca de INTCO Medical

INTCO Medical es un fabricante líder mundial de guantes desechables. Como empresa de fabricación de alta tecnología, INTCO se especializa en la I+D, la producción y la comercialización de consumibles médicos y dispositivos médicos duraderos. Para obtener más información, visite https://www.intcomedical.com/.