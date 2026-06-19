Na targach WHX Miami 2026 INTCO Medical prezentuje materiały medyczne jednorazowego użytku, sprzęt rehabilitacyjny i rozwiązania do fizjoterapii

MIAMI, 19 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- INTCO Medical („INTCO" lub „Spółka"), jeden z czołowych światowych producentów rękawic jednorazowych, prezentuje materiały medyczne jednorazowego użytku, sprzęt rehabilitacyjny oraz rozwiązania do fizjoterapii podczas targów World Health Expo (WHX) Miami 2026 odbywających się w dniach 17-19 czerwca na Florydzie. Firma prezentuje szeroką gamę produktów, w tym rękawice jednorazowe Syntex™ Synthetic Latex Gloves i Synmax Pro Exam Gloves, a także sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie i balkoniki. W trakcie wydarzenia przedstawiciele firmy spotykają się również z klientami i partnerami z całego świata, aby rozmawiać o zastosowaniach produktów, trendach rynkowych oraz możliwościach współpracy.

INTCO Medical at WHX Miami 2026 Discussions at the INTCO Medical booth

Podczas targów INTCO prezentuje innowacyjne rozwiązania w zakresie rękawic jednorazowych przeznaczonych do zastosowań medycznych, przemysłowych i codziennych. Syntex™ Synthetic Latex Gloves są wykonane z syntetycznego lateksu i zostały zaprojektowane tak, aby łączyć elastyczność, komfort użytkowania i ochronę. Rękawice nie zawierają naturalnych białek lateksowych, eliminując ryzyko alergii związane z naturalnym lateksem, a jednocześnie zapewniają odporność na przekłucia i działanie substancji chemicznych, dzięki czemu znajdują zastosowanie zarówno w medycynie, jak i w przemyśle. Produkt charakteryzuje się również miękką strukturą materiału oraz wskaźnikiem wydłużenia przekraczającym 600% zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych według normy ASTM D6319.

INTCO prezentuje także rękawice diagnostyczne Synmax Pro Exam Gloves, które zapewniają odczucia zbliżone do rękawic nitrylowych przy zachowaniu korzyści kosztowych charakterystycznych dla rękawic winylowych. Produkt jest skierowany do klientów poszukujących optymalnego połączenia komfortu, ochrony, łatwości użytkowania i atrakcyjnej ceny.

„W miarę jak potrzeby w sektorze ochrony zdrowia, przemyśle i zastosowaniach codziennych stają się coraz bardziej zróżnicowane, innowacje w zakresie produktów muszą odpowiadać na rzeczywiste wymagania użytkowników - od parametrów materiałowych i komfortu użytkowania po kwestie środowiskowe - powiedział prezes INTCO. - WHX Miami 2026 daje nam cenną możliwość spotkania z partnerami z całego świata, lepszego rozeznania w ich potrzebach i poszukiwania nowych sposobów wspierania ich działalności na różnych rynkach".

Oprócz rękawic jednorazowych INTCO prezentuje sprzęt rehabilitacyjny, taki jak wózki inwalidzkie i balkoniki, a także produkty wykorzystywane w fizjoterapii, w tym kompresy do terapii ciepłem i zimnem oraz elektrody do elektrokardiografii (EKG). Produkty te potwierdzają zdolność firmy do wspierania placówek medycznych, ośrodków opieki, użytkowników opieki domowej i szerokiego grona odbiorców w zakresie ochrony zdrowia i opieki nad pacjentami.

Odwiedzający mogą spotkać się z przedstawicielami INTCO na stoisku B11 podczas targów WHX Miami 2026.

INTCO Medical

INTCO Medical jest jednym z czołowych światowych producentów rękawic jednorazowych. Jako przedsiębiorstwo zaawansowanych technologii specjalizuje się w badaniach i rozwoju, produkcji i sprzedaży materiałów medycznych jednorazowego użytku i trwałych wyrobów medycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.intcomedical.com/.