Spoločnosť INTCO Medical predstavuje na veľtrhu WHX Miami 2026 zdravotnícky spotrebný materiál, rehabilitačné zdravotnícke vybavenie a riešenia v oblasti fyzioterapie
News provided byINTCO MEDICAL
Jun 20, 2026, 11:34 ET
MIAMI, 20. júna 2026 /PRNewswire/ -- INTCO Medical (ďalej len „INTCO" alebo „spoločnosť"), popredný svetový výrobca jednorazových rukavíc, predstavuje na Svetovej výstave zdravia (WHX) Miami 2026, ktorá sa koná od 17. do 19. júna na Floride, svoj zdravotnícky spotrebný materiál, rehabilitačné zdravotnícke vybavenie a riešenia v oblasti fyzioterapie. Spoločnosť vyzdvihuje širokú škálu jednorazových rukavíc vrátane syntetických latexových rukavíc Syntex™ a vyšetrovacích rukavíc Synmax Pro, ako aj rehabilitačných produktov, ako sú invalidné vozíky a chodítka, a zároveň sa spája s globálnymi zákazníkmi a partnermi v súvislosti s aplikáciami produktov, trendmi na trhu a možnosťami spolupráce.
Počas výstavy spoločnosť INTCO predstavuje inovácie v oblasti jednorazových rukavíc určených pre lekárske, priemyselné a každodenné použitie. Rukavice zo syntetického latexu Syntex™ sú vyrobené zo syntetického kaučuku a sú navrhnuté tak, aby kombinovali elasticitu, pohodlie a ochranu. Rukavice neobsahujú prírodné latexové proteíny, čím eliminujú riziká alergie spojené s prírodným latexom, a zároveň ponúkajú odolnosť voči prepichnutiu a chemikáliám pre lekárske a priemyselné aplikácie. Produkt sa tiež vyznačuje mäkkým zložením a predĺžením o viac ako 600 %, podľa testovania založeného na norme ASTM D6319.
Spoločnosť INTCO tiež predstavuje vyšetrovacie rukavice Synmax Pro, ktoré sú navrhnuté tak, aby poskytovali pocit podobný nitrilovým rukaviciam a zároveň mali cenové výhody vinylových rukavíc. Produkt je určený pre zákazníkov, ktorí hľadajú praktickú rovnováhu medzi pohodlím, ochranou, jednoduchým používaním a hodnotou.
„Keďže potreby v zdravotníctve, priemysle a každodennom používaní sa neustále diverzifikujú, inovácie produktov musia zostať blízko k reálnym aplikáciám, od materiálových vlastností a pohodlia používateľa až po environmentálne aspekty," povedal generálny riaditeľ spoločnosti INTCO. „Veľtrh WHX Miami 2026 nám dáva cennú príležitosť stretnúť sa s globálnymi partnermi, lepšie pochopiť ich potreby a preskúmať nové spôsoby, ako ich podporiť na rôznych trhoch."
Okrem jednorazových rukavíc INTCO vystavuje rehabilitačné vybavenie, ako sú invalidné vozíky a chodítka, ako aj produkty z oblasti fyzioterapie vrátane teplých a studených obkladov a EKG elektród. Tieto produkty demonštrujú schopnosť spoločnosti podporovať zdravotnícke zariadenia, zariadenia na poskytovanie starostlivosti, používateľov v domácnostiach a širokú škálu zákazníkov v oblasti ochrany zdravia a starostlivosti.
Návštevníci sa môžu stretnúť so spoločnosťou INTCO v stánku B11 počas veľtrhu WHX Miami 2026.
O spoločnosti INTCO Medical
INTCO Medical je popredným svetovým výrobcom jednorazových rukavíc. Ako výrobná spoločnosť s vyspelými technológiami sa INTCO špecializuje na výskum a vývoj, výrobu a marketing zdravotníckeho spotrebného materiálu a odolných zdravotníckych pomôcok. Viac informácií nájdete na stránke https://www.intcomedical.com/.
Share this article