Integrácia softvérových riešení firiem endpoint a McCreadie Group urýchľuje uvádzanie nových liekov na trh a pomáha skvalitniť jednotlivé procesy v rámci farmaceutického výskumu

SAN FRANCISCO and ANN ARBOR, Mich., 20. novembra 2020 /PRNewswire/ -- endpoint Clinical, popredná globálna technologická firma v oblasti interaktívnych riešení IRT® (Interactive Response Technology) a spoločnosť McCreadie Group, jednotka v oblasti automatizácie manuálnych procesov pri výskume liečiv (IDS - Investigational Drug Services), začali spoluprácu, ktorá pomôže organizáciám vykonávajúcim klinické skúšky a ich zadávateľom, znížiť záťaž spojenú s vykonávaním klinického hodnotenia a distribúciou skúmaných liečiv (IMP) a pomôže skvalitniť integritu získaných dát, a to na základe spojenia aplikácie Vestigo® firmy McCreadie a technológie PULSE® IRT firmy endpoint.

Táto spolupráca umožní využívať jedinečné možnosti aplikácie Vestigo pre správu a riadenie klinických pokusov na maximum a zároveň zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé dodávky skúmaných liečiv prostredníctvom softvérového riešenia PULSE s prvkami IRT.

"Objednávatelia klinických hodnotení sa často sťažujú na problémy so zásobovaním skúmaným liečivom a správou klinických skúšok. Keďže si uvedomujeme, že aplikácia Vestigo® ponúka cenné informácie, vieme, že máme jedinečnú príležitosť ku vzájomnej spolupráci," povedal Ryan Keane, prevádzkový riaditeľ firmy endpoint." Centrá, ktoré vykonávajú klinické skúšky, tak vďaka našim produktom môžu znížiť náklady na zaškoľovanie nových zamestnancov a ušetriť čas vďaka tomu, že majú prehľad o všetkých pohyboch skúmaného liečiva v rámci jednej aplikácie a nemusia sa tak pripájať do niekoľkých aplikácií súčasne, čo je obojstranne výhodné. "

Spojenie softvérových riešení Vestigo a PULSE tak prináša zadávateľom podstatné zjednodušenie správy a vedenia klinického hodnotenia. Zadávatelia získavajú jednak lepší prehľad o dôležitých informáciách o skúmanom liečive, a to v jednoduchom a stále rovnakom formáte, čo znižuje riziká spojené s odchýlením sa od ustanovenia protokolu pri manipulácii so skúmaným liečivom, jeho dodávkami či likvidáciou. Vďaka integrácii týchto softvérových riešení tak užívatelia môžu pravidelne kontrolovať stav zásob skúmaného liečiva, mať k dispozícii všetky informácie o tom, kde sa liečivo (IP) nachádza, a to vrátane informácií o vrátení alebo likvidácii tohto liečiva. Všetky tieto výhody umožňujú rýchlejšie uzatvorenie databáz po ukončení klinického hodnotenia. Lekárne, ktoré dodávajú študijné liečivá do klinických pokusov navyše môžu vďaka nášmu riešeniu ušetriť čas a zvýšiť produktivitu práce, pretože nemusia vstupovať do rôznych systémov, ale môžu liečivá predpisovať, vydávať a sledovať ich ďalší pohyb v jednej aplikácii. Navyše integrácia týchto softvérových riešení umožňuje automatické spracovanie údajov, ktoré do systému lekáreň zadáva.

"Vzhľadom k tomu, že som pred príchodom do firmy McCreadie niekoľko rokov riadil výskumné lekárne, môžem potvrdiť, že integrácia systémov Vestigo a PULSE celkom iste zlepší produktivitu práce lekární v oblasti distribúcie študijného liečivá (IDS) ," hovorí Richard Malone, riaditeľ skupiny McCreadie Group pre obchodný rozvoj." Tým, že ttieto softvérové riešenia eliminujú duplicitnú prácu a zrýchľujú každodenné procesy v lekárňach, vrátane celého procesu manipulácie so študijným liečivom (IMP) od jeho príjmu, cez vydávanie až po likvidáciu či vrátenie, môžu sa zamestnanci lekární venovať iným povinnostiam. Okrem toho ponúka toto riešenie tiež podstatné zlepšenie integrity dát a urýchľuje ich spracovanie, a to u všetkých dotknutých subjektov, vrátane obstarávateľov (a ich partnerov), monitorov klinických skúšok, pacientov i osôb podieľajúcich sa na vykonávaní klinického testovania."

Je dobre známe, že tradičné modely systémovej integrácie kladú vysoké nároky na pracovníkov centier, kde klinické skúšky prebiehajú. Tieto centrá sú dnes často zahltené a predstavujú úzke miesta v klinických hodnoteniach. Naše riešenie ponúka úplne nový prístup a centrám, kde klinické skúšky prebiehajú a pomáha zrýchliť správu a overovanie dát z klinických hodnotení, čo prispeje ku skvalitneniu spolupráce so zadávateľmi a zmluvnými výskumnými organizáciami. Riešenia, ako sú napríklad IRT, tak predstavujú úplne novú dimenziu, ktorá pomôže zaviesť čo najlepšie pracovné postupy na vykonávanie klinických pokusov.

O spoločnosti McCreadie

Skupina McCreadie Group, Inc. bola založená v roku 2004, ako softvérová spoločnosť, ktorá svoje riešenia dodáva do farmaceutického, zdravotníckeho, výskumného a vzdelávacieho sektora. Cieľom spoločnosti McCreadie Group je zlepšovanie kvality, produktivity a bezpečnosti lekárenských činností prostredníctvom inovatívnych softvérových riešení a poradenských služieb. Viac informácií o firme McCreadie Group a jej produktoch nájdete na webových stránkach www.mccreadiegroup.com.

O spoločnosti endpoint

Firma endpoint je dodávateľom systémov a riešení pre prírodovedné odbory, ktoré využívajú technológiu interaktívnej odpovede (IRT® - Interactive Response Technology). V posledných desiatich rokoch firma vybudovala špičkový tím profesionálov a vyvinula rad špičkových produktov a technológií, ktoré pomáhajú zadávateľom úspešne viesť a vykonávať klinické skúšky. Naše dynamické IRT riešenie PULSE ® umožňuje randomizáciu pacientov a vedenie klinického hodnotenia a správu centier, kde klinické skúšky prebiehajú a spolu s našim nástrojom DRIVE pre riadenie pohybu študijného liečivá, podstatne zvyšuje produktivitu práce, znižuje prevádzkové náklady a zabezpečuje včasné a presné dávkovanie študijného liečiva. Firma endpoint sídli v San Franciscu (Kalifornia) a má pobočky v Spojených štátoch amerických, krajinách Európskej únie a v Ázii. www.endpointclinical.com

