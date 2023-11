Integral Conversation 2023 comemora uma década de diálogos em Guilin, gerando insights sobre crescimento sustentável a partir de uma perspectiva asiática

GUILIN, China, 1 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A 10ª Integral Conversation ocorreu em Guilin, de 26 a 28 de outubro. Líderes e profissionais visionários se reuniram em torno do tema "O Futuro do Crescimento Sustentável de uma Perspectiva Asiática", para explorar como as empresas, os setores públicos, as instituições, a academia e os indivíduos podem explorar conjuntamente as oportunidades e o progresso em direção a um futuro mais verde para todos.

Desde 2014, a Integral Conversation tem sido uma plataforma fundamental para compartilhamento de conhecimento e troca de insights, tendo envolvido 221 palestrantes e realizado 48 diálogos em torno de 12 temas diversos. Comemorando o seu 10º aniversário, o Integral Institute, uma organização independente sem fins lucrativos dedicada à sustentabilidade e à gestão ambiental, foi criado para irradiar ainda mais a missão de promover o desenvolvimento sustentável a uma comunidade mais ampla.

Teresa Yang, vice-presidente do Esquel Group, destacou com orgulho a presciência da Esquel no combate às mudanças climáticas, na prática de uma produção responsável e sustentável e na promoção do bem-estar no local de trabalho. Integral, o Jardim de Desenvolvimento Sustentável de Esquel, é resultado de uma dedicação inabalável e alcançou progressos significativos em todos os 17 UNSDGs. Ela também enfatizou que acelerar a sustentabilidade requer mentalidades conscientes do bem-estar entre os funcionários e uma colaboração contínua com parceiros que compartilham a mesma visão.

Como Presidente do Conselho do Integral Institute, Hau Lee, o Professor Thoma de Operações, Informação e Tecnologia da Stanford Graduate School of Business, anunciou o estabelecimento oficial do Instituto, servindo como uma organização independente sem fins lucrativos dedicada à educação relacionada à sustentabilidade. e pesquisas inovadoras. O Integral Institute visa criar um futuro sustentável para todos, oferecendo uma variedade de programas, atividades e recursos para facilitar o compartilhamento de conhecimento e a troca de ideias e insights.

Como Membro do Conselho do Integral Institute, Edgar Tung, CEO da Tessellation, também anunciou o compromisso do grupo com a neutralidade de carbono até 2050.

À medida que perseguimos objetivos comuns com uma década de diálogos, nos próximos anos, a Integral Conversation continuará a trabalhar em conjunto com líderes de nobres aspirações, para explorar diversas soluções na concretização dos UNSDGs.

INTEGRAL — JARDIM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ESQUEL

É um modelo de desenvolvimento pioneiro na indústria têxtil e de vestuário que combina tecnologias modernas, emprego de qualidade, inovação e sustentabilidade ambiental, para mostrar como a produção e a natureza podem coexistir em perfeita harmonia.

Como uma das quatro empresas líderes que assinaram a Iniciativa para Ações de Desenvolvimento Sustentável das Empresas (Initiative for Sustainable Development Actions from Businesses) em 2019, a Esquel está firmemente comprometida em preparar o caminho para um futuro melhor para as empresas, as comunidades e o planeta.

FONTE Guilin Integral Business

