La Conversation Integral 2023 célèbre une décennie de dialogues à Guilin et suscite des réflexions sur la croissance durable d'un point de vue asiatique

GUILIN, Chine, 2 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La 10e édition de la Conversation Integral s'est tenue à Guilin du 26 au 28 octobre. Des leaders visionnaires et des praticiens ont discuté de « l'avenir de la croissance durable d'un point de vue asiatique », afin de déterminer comment les entreprises, les secteurs publics, les institutions, les universités et les individus peuvent explorer ensemble les opportunités et progresser vers un avenir plus durable pour tous.

Depuis 2014, la Conversation Integral a été une plateforme fondamentale pour le partage des connaissances et l'échange de points de vue, et a engagé 221 intervenants et organisé 48 dialogues autour de 12 sujets divers. Célébrant son 10e anniversaire, l'Institut Integral, une organisation indépendante à but non lucratif dédiée à la durabilité et à la gestion de l'environnement, a été créé pour diffuser davantage la mission de promotion du développement durable auprès d'une communauté plus large.

Teresa Yang, vice-présidente du groupe Esquel, a fièrement souligné la prescience d'Esquel dans la lutte contre le changement climatique, la pratique d'une production responsable et durable et la promotion du bien-être sur le lieu de travail. Integral, le jardin de développement durable d'Esquel, est le résultat d'un dévouement inébranlable et a réalisé des progrès importants dans les 17 objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies. Elle a également insisté sur le fait que l'accélération de la durabilité nécessite des mentalités conscientes du bien-être parmi les employés et une collaboration sans faille avec des partenaires partageant la même vision.

En tant que président du Conseil de l'Institut Integral, Hau Lee, professeur des opérations, de l'information et de la technologie à la Stanford Graduate School of Business, a annoncé la création officielle de l'Institut, en tant qu'organisation indépendante à but non lucratif dédiée à l'éducation et à la recherche innovante dans le domaine de la durabilité. L'Institut Integral vise à instaurer un avenir durable pour tous, en proposant une variété de programmes, d'activités et de ressources destinés à faciliter le partage des connaissances et l'échange d'idées et de points de vue.

En tant que membre du conseil d'administration de l'Institut Integral, Edgar Tung, PDG de Tessellation, a également annoncé l'engagement du groupe en faveur de la neutralité carbone d'ici 2050.

Alors que nous poursuivons des objectifs communs grâce à une décennie de dialogues, dans les années à venir, la Conversation Integral continuera de s'associer à des dirigeants aux nobles aspirations, afin d'explorer diverses solutions pour la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations unies.

INTEGRAL — LE JARDIN DU DÉVELOPPEMENT DURABLE D'ESQUEL

Il s'agit d'un modèle de développement pionnier dans l'industrie du textile et de l'habillement qui combine les technologies modernes, l'emploi de qualité, l'innovation et la durabilité environnementale, afin de montrer comment la fabrication et la nature peuvent coexister en parfaite harmonie.

Faisant partie des quatre grandes entreprises qui ont signé l'Initiative pour le développement durable Actions des entreprises en 2019, Esquel s'engage fermement à tracer la voie vers un avenir plus radieux pour les entreprises, les communautés et la planète.

