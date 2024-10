Intégration d'Errante avec TradingView

LIMASSOL, Chypre, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Errante est heureux d'annoncer son intégration directe avec TradingView, la plus grande plateforme graphique et communauté de traders au monde. Vous pouvez désormais négocier avec Errante directement à partir des graphiques TradingView.

Errante propose les plateformes de trading de pointe MT4, MT5, cTrader, et maintenant TradingView, donnant accès aux marchés mondiaux et aux analyses.

Avantages de TradingView :

60 millions de commerçants lui font confiance

Rejoignez le plus grand réseau social de commerçants au monde

Graphiques avancés et trading directement à partir de la plateforme TradingView

Plus de 400 indicateurs et stratégies intégrés

Une variété d'alertes de marché disponibles sur n'importe quel appareil

Pine Script™ pour créer des indicateurs et des stratégies personnalisés.

Notez-nous sur TradingView

À propos d'Errante

Errante est un courtier en ligne réglementé, plusieurs fois récompensé, qui s'engage à fournir des services de premier ordre et à établir des relations durables et de confiance avec ses clients. Dirigée par un groupe d'experts de l'industrie ayant des dizaines d'années d'expérience et un bilan impeccable. La pierre angulaire de sa philosophie d'entreprise est constituée par les solides qualités que sont l'honnêteté, la transparence et l'intégrité. Sa vision est d'établir une nouvelle norme pour le commerce en ligne, où les clients sont au premier plan. « Trading Made Personal » n'est pas seulement le logo, c'est aussi le mode de fonctionnement de l'entreprise. Errante a pour objectif de fournir une assistance personnelle de qualité à ses clients et partenaires, en garantissant un environnement commercial rapide et fiable.

Cette année seulement, Errante a reçu les prix du meilleur programme IB/affilié LATAM, du meilleur programme IB/affilié mondial et de la meilleure expérience de trading.

Errante offre une exécution de marché ultra-rapide sans équivalent avec des spreads compétitifs. Errante est fier de la sécurité et de l'intégrité de ses produits et de sa technologie de trading, ainsi que de la protection des fonds de ses clients, qui sont conservés dans des établissements de crédit de premier ordre.

Pour mieux protéger nos clients, nous avons ajouté une couche de sécurité supplémentaire qui nous permet de protéger encore plus leurs fonds. Le programme d'assurance d'Errante protège ses responsabilités jusqu'à 1 000 000 € auprès de courtiers d'assurance leaders sur le marché.

Errante propose différentes plateformes de trading, tout en offrant plusieurs types de comptes pour répondre aux besoins personnels de chaque client, avec des spreads très compétitifs et aucune commission.

Errante offre également un éventail de méthodes de dépôt avec un coût de financement nul pour les clients.

Welcome to Errante. We are trading made personal.

Pour un guide détaillé sur la façon de démarrer avec Errante et TradingView, cliquez ici :

https://errante.com/wp-content/uploads/2024/10/Errante_Trading-View_PDF_V05.pdf

Pour vous inscrire auprès d'Errante, cliquez ici : https://errante.com/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2539615/Errante_Logo.jpg