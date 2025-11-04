Integrow Dreamforce 2025'te Resmi Lansmanını Yaptı, Yeni EMEA Bölge Merkezini Açtı

ATLANTA, Nov. 5, 2025 /PRNewswire/ -- Dreamforce 2025'te (DF 2025) platformunun resmi lansmanını yapan küresel birleşik ERP ve CRM çözümleri sağlayıcısı Integrow Inc. bugün İstanbul, Türkiye'de EMEA Bölgesel Geliştirme ve Destek Merkezi'nin açıldığını duyurdu. Bu dönüm noktası, Integrow'un kurumsal birleşmeyi yeniden tanımlama ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki müşterilerine Amerika kıtası dışındaki desteğini güçlendirme misyonunda önemli bir adımı işaret ediyor.

İstanbul'daki tesis, şirketin EMEA operasyonları için bölgesel merkezi olarak hizmet verecek ve inovasyon, bölgesel özelleştirme ve müşteri katılımını teşvik edecek. Önemli uluslararası pazarlarda büyümeyi hızlandırmak için ürün geliştirme, teknik teslimat ve çok dilli müşteri desteğine odaklanacak.

EMEA ekibini İstanbul'dan yönetecek olan Teknik Geliştirme ve Teslimattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fahad Raza, "Bu, Integrow için belirleyici bir an" dedi. "Integrow'un Dreamforce 2025'te lansmanını yapmak ve aynı ay içinde EMEA merkezimizi açmak, küresel ölçek ve bölgesel güçlendirme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. İstanbul'un stratejik konumu, kıtaların ötesindeki müşterilerle bağlantı kurmak ve yerelleştirilmiş yenilikleri hız ve hassasiyetle sunmak için bizi mükemmel bir şekilde konumlandırıyor."

İstanbul'daki merkez, Integrow'un operasyon, İK, finans, pazarlama, satış, saha hizmetleri ve müşteri yönetimini tek bir akıllı platformda birleştirme vizyonunun ilerletilmesinde hayati bir rol oynayacak. Türkiye'nin dinamik teknoloji ekosisteminden ve önemli iş merkezlerine yakınlığından yararlanan merkez, tüm işlevler arasında veri, otomasyon ve müşteri katılımı arasında köprü kuran yeni nesil yapay zeka ve ajan yeteneklerini daha da geliştirecek.

Raza, "Müşterilerimiz hızla dönüşüyor ve onlarla birlikte gelişen platformlara ihtiyaç duyuyorlar" diye ekledi. "Bu yatırım, EMEA'daki müşterilerimizle yan yana çalışmamıza, akıllı, ölçeklenebilir ve bağlantılı iş dünyasının geleceğine hazır çözümleri birlikte yaratmamıza olanak tanıyor."

Dreamforce 2025'teki lansman ve İstanbul Bölgesel Geliştirme ve Destek Merkezi'nin kurulması, Integrow'un en modern yapay zeka ve aracı tabanlı operasyonel mükemmellik ve müşteri merkezli inovasyon yoluyla işletmeleri güçlendirme taahhüdünün altını çiziyor.

Integrow Hakkında

Integrow Inc. yapay zeka ile güçlendirilmiş birleşik ERP ve CRM platformudur ve kuruluşların operasyonlarını kolaylaştırmasını, müşteri katılımını artırmasını ve güvenle veri odaklı kararlar almasını sağlar. Dünya çapında işletmeler tarafından güvenilen Integrow, modern işletmeler için tasarlanmış uyarlanabilir, ölçeklenebilir ve akıllı çözümler sunar.

