Intelex Technologies nombra a Neil Berry vicepresidente senior y responsable general de EMEA

Intelex Technologies, destacado proveedor mundial de software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ) basado en nube, anunció hoy el nombramiento de Neil Berry, vicepresidente senior y responsable general para EMEA, que trabajará desde la oficina de reciente apertura situada en Reading, Reino Unido.

Desde este cargo, Berry liderará la escalada y crecimiento de las operaciones de Intelex Technologies en Europa. Será el responsable de ampliar el equipo para apoyar a una base creciente de clientes en Europa que han desarrollado una colaboración cercana con clientes existentes y que han impulsado el crecimiento de los nuevos prospectos, ventas, marketing y asociaciones.

"Gracias a nuestra experiencia creciente en Europa, estamos encantados de dar la bienvenida a Neil dentro de este nuevo cargo. Lleva con él una experiencia excepcional creciente y dentro del impulso del software empresarial a gran escala y en las compañías SAAS a nivel mundial", afirmó Steve Johnson, responsable comercial de Intelex. "Neil cuenta con un historial destacado, que fortalecerá y ampliará nuestro éxito de los clientes en Europa".

Anteriormente, Berry fue vicepresidente y MD International de Comcast Technology Solutions, donde era el responsable de dirigir un equipo internacional fuera de Norteamérica, proporcionando un crecimiento importante. Se une a un equipo que cuenta con más de 30 años de experiencia en el crecimiento e impulso de valoraciones empresariales a gran escala dentro de las industrias del software y la tecnología. Ha ocupado también posiciones ejecutivas con Opentext (anteriormente Metastorm) y Ooyala.

"Intelex ya es un líder mundial con una lista impresionante de más de 140 clientes repartidos en Europa. La oportunidad de mercado para ampliar esa posición de liderazgo, con el crecimiento del mercado EHSQ en Europa es destacada. Estoy emocionado de unirme a una compañía innovadora y líder de mercado que cuenta con un gran equipo para ayudar a impulsar la expansión", explicó Berry.

Con más de 1.300 clientes y 4 millones de usuarios repartidos en 150 países, Intelex Technologies Inc. es un líder mundial en software de gestión medioambiental, de salud, seguridad y calidad (EHSQ). Desde el año 1992, su plataforma y aplicación escalar y basada en la web ha ayudado a los clientes de todas las industrias a mejorar su rendimiento empresarial, mitigando los riesgos de nivel de organización y asegurando una compatibilidad sostenida con los estándares aceptados a nivel internacional (por ejemplo, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 y OHSAS 18001) y los requisitos normativos. Intelex es una de las compañías de tecnología de crecimiento más rápido de Norteamérica, reconocida como Great Place to Work durante 7 años, ha recibido el premio Waterstone's Most Admired Corporate Cultures y el premio Deloitte's Best Managed Companies. Intelex tiene su sede central sita en Toronto, Ontario (Canadá); y cuenta con localizaciones de oficina en Denver, CO (Estados Unidos) y Reading (Reino Unido). Si desea disponer de más información, visite la página web http://www.intelex.com

