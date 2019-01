Intelex Technologies nomme Neil Berry au poste de vice-président principal et directeur général, EMEA

TORONTO, January 9, 2019 /PRNewswire/ --

Un cadre d'entreprise start-up SAAS et aguerrie pilotera la nouvelle expansion européenne

Intelex Technologies, fournisseur mondial de premier plan de logiciels de gestion de la qualité, l'hygiène, la santé et l'environnement (QHSE) dans le cloud, a annoncé aujourd'hui la nomination de Neil Berry, vice-président principal et directeur général de la région EMEA à l'agence récemment inaugurée à Reading au Royaume-Uni.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Berry pilotera le développement et la croissance des opérations d'Intelex Technologies en Europe. Il dirigera l'équipe en expansion afin de soutenir une clientèle croissante en Europe, en développant de manière stratégique une étroite collaboration avec les clients existants et en stimulant la croissance de nouveaux prospects, des ventes, du marketing et des partenariats.

« Compte tenu de notre présence croissante en Europe, nous sommes heureux d'accueillir Neil dans ses nouvelles fonctions. Il apporte avec lui une expérience exceptionnelle dans le développement et la gestion des sociétés SAAS de logiciels d'entreprise à grande échelle dans le monde entier », a déclaré Steve Johnson, directeur commercial chez Intelex. «Neil a développé dans sa carrière un leadership solide qui renforcera et élargira le succès de nos clients à travers l'Europe. »

Auparavant, M. Berry était vice-président et directeur international de Comcast Technology Solutions, où il était responsable de la direction de l'équipe internationale hors Amérique du Nord. Il a contribué à une forte croissance. Il rejoint l'équipe avec plus de 30 ans d'expérience dans la croissance et la conduite d'évaluations d'entreprises à grande échelle dans les secteurs du logiciel et de la technologie. Il a également occupé des postes de direction chez Opentext (anciennement Metastorm) et Ooyala.

« Intelex est déjà un leader mondial avec une liste très impressionnante de plus de 140 clients en Europe. Compte tenu de la croissance du marché QHSE en Europe, l'opportunité de marché à développer à ce poste de leader est considérable. Je suis ravi de rejoindre une entreprise aussi innovante et leader sur le marché dotée d'une équipe formidable pour contribuer à cette expansion », a indiqué Berry.

À propos d'Intelex Technologies

Avec plus de 1 300 clients et 4 millions d'utilisateurs dans 150 pays, Intelex Technologies Inc. est un chef de file mondial en logiciels de management de la qualité, l'hygiène, la santé et l'environnement (QHSE). Depuis 1992, ses applications et sa plate-forme en ligne évolutives aident des clients de tous les secteurs à améliorer leurs performances commerciales, à réduire les risques à l'échelle de l'entreprise, et à assurer une conformité soutenue aux normes reconnues à l'échelle internationale (par exemple ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et OHSAS 18001) ainsi qu'aux exigences réglementaires. Intelex est l'une des sociétés technologiques connaissant la plus rapide expansion en Amérique du Nord. Elle est reconnue comme un excellent lieu de travail depuis plus de 7 ans, a reçu un prix des cultures d'entreprise les plus admirées de Waterstone, et un prix des meilleures sociétés gérées de Deloitte. Intelex a son siège social à Toronto en Ontario (Canada) et des adresses de bureaux à Denver au COLORADO (États-Unis) et Reading (Royaume-Uni). Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.intelex.com

