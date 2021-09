Inteligentna marka Amazfit najnowszym oficjalnym międzynarodowym partnerem HELIOT EMIL w zakresie urządzeń do noszenia

Tam, gdzie moda spotyka się z zaawansowaną technologią

Amazfit to marka, która zachęca użytkowników do realizowania swoich pasji i odkrywania nieskończonych możliwości. Będąc świadomą mody marką akcesoriów technologicznych, Amazfit tworzy produkty, które zachęcają jej konsumentów do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Podczas Paryskiego Tygodnia Mody Amazfit dodatkowo połączy modę i technologię, prezentując, w jaki sposób inteligentne urządzenia mogą stać się wyznacznikiem osobistego stylu, który można prezentowaź zarówno na wybiegu, jak i poza nim. Smartwatche Amazfit, w tym GTR 2, GTS 2e, zostały zaprojektowane, aby zachęcać użytkowników do stawiania pierwszych kroków w dziedzinie inteligentnego fitnessu, a jednocześnie zachować wyjątkowo stylowy wygląd i idealnie wpisywać się w wyjątkową filozofię mody HELIOT EMIL.

„Nieustannie wprowadzamy innowacje i kontynuujemy semantyczny dialog w branży kreatywnej" - oświadcza HELIOT EMIL.

Gdy styl łączy się ze zdrowiem

Seria Amazfit GTR 2 i GTS 2 wyposażona jest w najnowszy, samodzielnie opracowany, precyzyjny czujnik optyczny BioTracker™ 2 PPG. Dzięki zaawansowanemu silnikowi czujnika urządzenie to rzeczywiście umożliwia wszechstronną ochronę zdrowia.

Wartość PAI jest obliczana poprzez przetwarzanie danych dotyczących tętna, czasu ćwiczeń i innych złożonych informacji zdrowotnych za pomocą algorytmu. Wartość ta zapewnia spersonalizowaną ocenę stanu zdrowia dla każdego użytkownika w oparciu o jego indywidualne dane zdrowotne, oferując każdemu niepowtarzalny komfort użytkowania.

„Niezmiernie cieszy nas współpraca z HELIOT EMIL w ramach tego przedsięwzięcia, ponieważ dzielimy tę samą wizję, że moda ma być stylowa, praktyczna, łatwa w noszeniu i użyteczna. Pod względem estetycznym współpraca ta oraz serie GTR 3 i GTS 3 będą reprezentować nową generację konsumentów podążających za modą, którzy cenią produkty zwiększające efektywność ich życia. Serie GTR 3 i GTS 3 zostaną wprowadzone na rynek w październiku 2021 roku, zatem bądźcie czujni" - informuje Amazfit.

Amazfit

Założona w 2015 r. spółka Amazfit oferuje smartwatche i opaski przeznaczone do użytku codziennego i do sportów uprawianych na świeżym powietrzu oraz inteligentne urządzenia dla sportu i zdrowia, takie jak słuchawki douszne TWS, inteligentne bieżnie i wagi. Obecnie produkty Amazfit trafiają na rynki ponad 90 krajów i regionów, w tym USA, Niemiec, Turcji i Japonii. W 2020 r. Amazfit miała największy udział w rynku zegarków dla dorosłych w Hiszpanii i Indonezji. Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.amazfit.com.

HELIOT EMIL

Kopenhaska firma HELIOT EMIL została stworzona przez braci Juliusa i Victora Juul, którzy w ten sposób oddali hołd swojemu pradziadkowi, imiennikowi marki. Eksplorując granice pomiędzy formą i funkcją, opierając się na eksperymentalnym podejściu, HELIOT EMIL rozwija semantyczny dialog w branży kreatywnej.

Przewrotna skandynawska i monochromatyczna estetyka, w połączeniu z niestandardowymi materiałami, tkaninami i wykończeniami sprawiają, że HELIOT EMIL kusi wysoką dbałością o szczegóły w każdym obszarze. Projektant Julius Juul czerpie z prowokujących do myślenia tematów i ciekawości twórczej ekspresji, co znajduje odzwierciedlenie w każdej kolekcji HELIOT EMIL.

