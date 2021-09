Marca de dispositivos vestíveis inteligentes Amazfit é a mais nova parceira oficial global de vestíveis da HELIOT EMIL

Onde a moda se encontra com a inovação tecnológica

A Amazfit é uma marca que incentiva os usuários a viver suas paixões e a explorar possibilidades infinitas. Como uma marca de acessórios tecnológicos antenada na moda, a Amazfit cria produtos que incentivam seus consumidores a adotar um estilo de vida saudável e ativo.

Durante a Paris Fashion Week, a Amazfit combinará ainda mais moda e tecnologia para mostrar como os dispositivos inteligentes podem se tornar um veículo de estilo pessoal, que pode ser usado dentro ou fora das passarelas. Os smartwatches da Amazfit, como o GTR 2 e o GTS 2e, foram desenvolvidos para ajudar as pessoas a dar seus primeiros passos no condicionamento físico inteligente, ao mesmo tempo que exibem um estilo super elegante e se alinham perfeitamente com a filosofia de moda única da HELIOT EMIL.

"Nunca pare de inovar e continue promovendo o diálogo semântico dentro do setor criativo", disse HELIOT EMIL.

Onde o estilo se encontra com a saúde

As séries GTR 2 e GTS 2 da Amazfit vêm com o mais recente sensor óptico autodesenvolvido de alta precisão BioTracker™ 2 PPG. Graças a seu poderoso motor de sensor, ele realmente realiza a proteção total à saúde.

Com um algoritmo, um valor PAI é calculado por meio do processamento de dados relacionados a sua frequência cardíaca, tempo de exercício e outras informações complexas de saúde. Este valor fornece uma avaliação de saúde personalizada para cada usuário com base em seus dados de saúde específicos, oferecendo a todos uma experiência única.

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a HELIOT EMIL nesta parceria, pois compartilhamos a mesma visão de que a moda deve ser elegante, prática, vestível e útil. Esteticamente, a parceria, juntamente com as séries GTR 3 e GTS 3, representará uma nova geração de consumidores de moda progressistas, que valorizam produtos que tornam suas vidas mais eficientes. As séries GTR 3 e GTS 3 serão lançadas em outubro de 2021, portanto, fique ligado", diz Amazfit.

Sobre a Amazfit

Fundada em 2015, a Amazfit oferece smartwatches e smartbands para uso diário ou prática de esportes ao ar livre, além de dispositivos inteligentes para esportes e saúde como fones de ouvido TWS, esteiras inteligentes e balanças inteligentes. Atualmente, os produtos da Amazfit estão presentes em mais de 90 países e regiões, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão. Em 2020, a Amazfit teve a maior participação do mercado de relógios para adultos na Espanha e na Indonésia. Para mais informações, acesse www.amazfit.com

Sobre a HELIOT EMIL

A HELIOT EMIL, com sede em Copenhague, foi criada pelos irmãos Julius e Victor Juul, em homenagem a seu bisavô, que deu nome à marca. Explorando as linhas entre forma e função impulsionadas por abordagens experimentais, a HELIOT EMIL promove o diálogo semântico dentro do setor criativo.

Uma estética escandinava e monocromática subversiva, combinada com materiais, tecidos e adornos desenvolvidos de forma personalizada, a HELIOT EMIL dá muita atenção aos detalhes em todos os aspectos. O designer Julius Juul baseia-se em temas provocantes e na curiosidade sobre a expressão criativa refletida em cada coleção da HELIOT EMIL.

Siga a Amazfit:

Facebook: https://www.facebook.com/amazfit.global

Instagram: https://www.instagram.com/amazfit.global/

Twitter: https://twitter.com/AmazfitGlobal

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637093/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1637092/image_2.jpg

FONTE Amazfit

SOURCE Amazfit