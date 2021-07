Inteligentný pick-up novej generácie GWM POER dostáva chvály od médií

Dôvod, pre ktorý sa modelu GWM POER dostalo toľko uznania, je podrobný výskum užívateľskej skúsenosti. GWM POER ako produkt špičkovej kvality vytvorený integráciou najlepších zdrojov GWM z celého sveta má nielen vysokú nákladnú kapacitu, ale aj nový inteligentný dizajn. Tento model má dokonalú konfiguráciu, aby vyhovel všetkým požiadavkám majiteľov. Veľkosť karosérie vozidla umožňuje majiteľom, aby si mohli so sebou zobrať svoje stany, motorové člny a bicykle. Mimoriadne veľká kabína im umožňuje sa počas dlhej cesty podľa potreby natiahnuť, zatiaľ čo sedadlá z mäkkej kože poskytujú extrémny komfort. Toto SUV je porovnateľné s luxusnými značkami, dáva majiteľom možnosť vychutnať si hudbu alebo sa len tak porozprávať bez toho, aby ich pri jazde v rušných mestách rušil hluk z vonku. GWM POER je vybavený zlatou kombináciou hnacej sústavy 2.0T + 8AT a štyrmi jazdnými režimami pre všetky terény (štandard/podnikanie/šport/4L). Je dostatočne vhodný na to, aby majitelia mohli jazdiť po blatistých štrkových cestách za kempovaním alebo po púšti za dobrodružstvom. Okrem toho použitie hlasového ovládania, automatického riadenia na úrovni L2, monitora 360 Around View a ďalších inteligentných technológií umožňuje majiteľom zažiť nový spôsob inteligentného cestovania a objaviť ďalšie scenáre jazdenia na pick-upoch v každodennom živote.

Výnimočná sila produktu položila pevný základ pre globalizáciu GWM POER. V budúcnosti sa zvýšia investície do výskumu a vývoja. S cieľom stať sa pick-upom uspokojujúcim zákazníkov bude GWM POER naďalej prinášať zákazníkom po celom svete kvalitnejší zážitok z cestovania, vďaka čomu sa čínske pick-upy stanú populárne po celom svete.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1555020/As_World_s_New_Generation_Intelligent_Pickup_Truck__GWM_POER_Wins_Highly_Praised_from_Media.jpg

