Interaction profonde et innovation paradigmatique : la conférence 2025 sur l'avenir de la conception et l'intelligence artificielle de Liangzhu s'achève avec une forte participation internationale

HANGZHOU, Chine, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 19 octobre 2025, la China Academy of Art (CAA) a accueilli la conférence 2025 sur l'avenir de la conception et l'intelligence artificielle de Liangzhu, dont le thème était « Deep Interaction & Paradigm Innovation » (Interaction profonde et innovation paradigmatique), organisée conjointement par l'école de la conception industrielle de la CAA, le Design-AI Lab (l'un des laboratoires de philosophie et de sciences sociales du ministère de l'Éducation), l'unité pilote provinciale du Zhejiang pour la réforme intégrée de l'éducation, de la science et de la technologie : La conception industrielle peut également renforcer la capacité de transformation par l'innovation, l'association Cumulus et le Forum international pour la recherche en design (IFDR). La conférence s'est déroulée sur le campus CAA de Liangzhu, parallèlement au Forum de Liangzhu. La progression thématique de l'événement - de « Leadership en conception » en 2023, à « Résilience de la conception » en 2024 puis « Interaction profonde et innovation paradigmatique » en 2025 - reflète l'exploration continue de l'École de conception industrielle sur la façon dont les éléments fondamentaux de l'ère industrielle - tels que l'eau, l'électricité et le charbon - s'associent avec les données, les algorithmes et la puissance informatique de l'ère intelligente pour remodeler l'architecture sous-jacente de la vie de tous les jours.

La conférence a rassemblé d'éminents experts en conception et en technologie du monde entier pour aborder des sujets tels que la pensée centrée sur l'homme à l'ère de l'IA, les dialogues Est-Ouest sur l'interaction profonde, l'innovation interdisciplinaire et paradigmatique, la cocréation homme-machine et les voies technologiques émergentes. Parmi les principaux orateurs figuraient Lou Yongqi, membre de l'Académie royale suédoise des sciences de l'ingénieur, président de l'université des sciences de l'ingénieur de Shanghai et président du comité directeur national chinois pour l'enseignement supérieur en design ; Han Xu, vice-président de la CAA ; Tapani Hyvönen, professeur émérite à la CAA et ancien membre du conseil d'administration du Conseil international des sociétés de design industriel (aujourd'hui World Design Organization (WDO)). Des experts tels que Yang Huayong, membre de l'Académie chinoise d'ingénierie et doyen de la faculté d'ingénierie de l'université de Zhejiang, Ji Tie, doyen de l'école de conception de l'université de Hunan et secrétaire général du comité directeur de l'enseignement du design industriel du ministère de l'éducation, et Zhang Linghao, président de l'université des arts de Nanjing, ont également prononcé des allocution et participé à des tables rondes.

Lors de la table ronde internationale sur la conception, la fabrication intelligente et l'éducation qui s'est déroulée le 1er novembre, Jin Yibin, secrétaire du comité du parti de la CAA, a prononcé un discours d'ouverture, soulignant le rôle de la table ronde en tant que plateforme d'apprentissage mutuel et d'échange d'idées entre les civilisations. Parmi les participants à la séance d'ouverture de la matinée figuraient Liu Ning, président de la China Industrial Design Association et vice-président du National Steering Committee for Graduate Education for Design Degrees ; Gui Wenbin, directeur du 712 Research Institute at China State Shipbuilding Corporation Limited ; Paivi Tahkokallio, ancien président du Bureau of European Design Associations ; Prof. Dong Zhanjun, président de l'université d'art et de design de Shandong et membre du comité directeur du ministère de l'éducation pour l'enseignement de la théorie de l'art ; Li Chaode, membre du comité directeur du ministère de l'éducation pour l'enseignement de la théorie de l'art et directeur du musée de l'université de Soochow ; Zhao Chao, vice-président du Conseil international du design et secrétaire général du comité directeur du ministère de l'éducation pour l'enseignement du design, et professeur titulaire à l'université de Tsinghua ; Gong Miaosen, professeur associé à l'école de design de l'université de Jiangnan, directeur du laboratoire DESIS et membre exécutif de Cumulus ; Zhou Jiwu, expert en chef du projet national d'art majeur et professeur à l'école d'art de l'université de Nanjing ; Adriana Rivas Madrigal, professeur et responsable de la coopération internationale au Tecnológico de Monterrey, Mexique ; et Prof. Zhang Li, professeur titulaire au Collège de design et d'innovation de l'université de Tongji. La table ronde était présidée par Fang Hai, un expert renommé dans le domaine des études de conception en Chine. Parmi les éminents spécialistes présents au forum figuraient Helena Hyvönen, ancienne doyenne de l'école d'art, de conception et d'architecture de l'université d'Aalto en Finlande ; Hannu Kähönen, président de Creadesign Oy ; Harri Kallionmäki, professeur à l'université des sciences appliquées de Lahti en Finlande ; et le professeur James Brian Hope, directeur de l'institut de conception des transports de la CAA.

Le professeur Wang Yun, initiateur et organisateur de la conférence, a souligné que la conception évoluait d'une méthodologie professionnelle vers un langage systématique redéfinissant les relations entre l'homme, la technologie et la société. Il a noté que la conception chinoise est prête à réaliser des percées à la fois dans l'architecture fondamentale et dans les paradigmes éthiques. À l'ère de l'intelligence artificielle, l'objectif principal de la conception future reste la « pensée centrée sur l'homme ». En tant que leader dans l'enseignement de la conception, l'École de la conception industrielle de la CAA poursuit ses travaux sur la préservation du patrimoine culturel de la Chine, l'application des réalisations scientifiques et technologiques contemporaines et l'exploration des dimensions humanistes et éthiques de la conception. L'école donne toujours la priorité à la pertinence dans le monde réel, en cultivant la capacité des étudiants à s'impliquer directement dans les besoins de la société et à développer des solutions efficaces. En tant que centre stratégique pour l'intégration des ressources de l'industrie, de l'investissement et du marché, l'École de la conception industrielle travaille en étroite collaboration avec le développement des talents en conception créative afin de construire un écosystème d'innovation fondé sur la collaboration entre l'industrie et l'éducation.

Représentée par l'École de la conception industrielle de la CAA, la communauté chinoise de la conception s'appuie sur un riche héritage culturel, une perspective mondiale et une base solide d'intégration entre l'industrie et l'éducation. À l'ère de l'intelligence, les concepteurs chinois assument de nouvelles responsabilités : ils proposent une « solution chinoise » indispensable pour façonner une société future caractérisée par une collaboration harmonieuse entre l'homme et la machine et une co-création partagée.

Les auteurs de cet article sont le professeur Wang Yun, doyen de l'école de conception industrielle de la CAA et le professeur Wu Peiping, coordinateur de la conférence.