Interaxon Inc., der Weltmarktführer für EEG-Sensortechnologie im Verbrauchersegment, kündigt Französisch, Deutsch und Spanisch für seine Muse® Meditations-App an

Interaxon Inc, das weltweit führende Unternehmen für EEG-Sensortechnologie im Verbrauchersegment, kündigte heute eine Erweiterung der Muse®-App an, die mit seinem Vorzeigeprodukt Muse®, einem Stirnband, das die Aktivität des Gehirns messen kann, Hand in Hand geht. Ab sofort können auch französische, deutsche und spanische Entspannungssuchende die Muse® Meditations-App in ihrer Muttersprache erleben. Die Verbraucher in der Europäischen Union können das Muse® Stirnband jetzt außerdem in ihrer Landeswährung kaufen.

"Wir bauen die Meditationserfahrung mit Muse® durch unsere führende Brain-Sensing-Technologie kontinuierlich aus und erweitern die Sprachenressourcen, um den Anforderungen unserer internationalen Communities gerecht zu werden", erklärt Derek Luke, CEO von Interaxon. "Menschen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, glücklicher, gesünder und besser vernetzt zu leben, ist Teil unserer Mission. Der strategische Schritt, das Muse®-Erlebnis global zugänglich zu machen, ermöglicht es uns, mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten und diese Mission zu unterstützen".

Das seit 2014 verfügbare Muse® Stirnband setzt auf forschungstechnisch professionelle EEG-Technologie, die dem Benutzer in Echtzeit akustisches und visuelles Feedback zur Gehirnaktivität während des Meditierens gibt. Interaxon ist es gelungen, diese Technologie durch Partnerschaften mit Amazon, Best Buy, Target und dem Fachhandel auf den Verbrauchermarkt zu bringen. Muse® wird sowohl von Endverbrauchern als auch von Wellness-Coaches und Gesundheitsexperten, Sportlern und Drittanbieter-Entwicklern genutzt.

Aufbauend auf der erfolgreichen Kundenakzeptanz hat Interaxon spezialisierte Produkte für die klinische und professionelle Anwendung und die Wellness-Community auf den Markt gebracht. Die Unternehmenstechnologie wird ebenfalls in der Hirnforschung von Wissenschaftlern der weltweit führenden Universitäten und Forschungsinstitute wie NASA, MIT, UCL, Universität Tübingen, Inria und Mayo Clinic eingesetzt.

Erfahren Sie mehr unter http://www.choosemuse.com.

Informationen zu Interaxon:

Interaxon entwickelt mit Hilfe seiner Sensortechnologie zur Erfassung von Gehirnwellen ansprechende Benutzererlebnisse, die dabei helfen, sich von körperlichen, emotionalen und mentalen Hindernissen zu befreien, um das Beste aus jedem Moment machen zu können. Unsere Mission ist es, den Menschen mittels Messung der Gehirnaktivität und entsprechenden Anleitungen ein glücklicheres, gesünderes und besser vernetztes Leben zu ermöglichen. Unser Vorzeigeprodukt ist Muse®, ein mit Sensoren ausgestattetes Stirnband, das durch akustische und visuelle Rückmeldung zum meditativen Status mittels Muse® Companion-App beim Meditieren hilft. Weitere Informationen zu Interaxon und dem Muse® Stirnband finden Sie unter http://www.choosemuse.com.

Pressekontakt:

Vanita Thind

Interaxon Inc.

Vanita@interaxon.ca

+1-647-964-3540

SOURCE Interaxon Inc.