Interaxon Inc., leader mondial de la technologie de détection cérébrale pour grand public fait part de la disponibilité de son app de méditation Muse® en langue française, allemande et espagnole

Interaxon Inc., leader mondial de la technologie de détection cérébrale pour grand public a annoncé aujourd'hui la diffusion plus étendue de l'app Muse® associée à son produit phare® : le serre-tête pour détection cérébrale. Ceux qui recherchent le bien-être en français, en allemand et en espagnol peuvent maintenant profiter de l'app de méditation Muse® dans leur langue maternelle. De plus, les consommateurs de l'Union européenne ont la possibilité d'acheter le serre-tête Muse® en monnaie locale.

« Nous continuerons à améliorer l'expérience de méditation avec Muse® grâce à notre technologie pionnière de la détection cérébrale à mesure que nous développons nos capacités linguistiques afin de répondre aux besoins de nos communautés internationales, » a commenté Derek Luke, PDG d'Interaxon. « Aider les gens autour du globe à vivre une existence plus heureuse, plus saine et plus connectée fait partie de notre mission. Le choix de cette démarche stratégique allant dans le sens d'un accès universel à l'expérience Muse® nous permet de nous connecter avec le reste du monde et à poursuivre cette mission. »

Lancé en 2014, le serre-tête Muse® fait appel à une technologie d'électroencéphalogramme de pointe afin de procurer un retour d'information audio et visuel en temps réel à une personne en état méditatif. Interaxon a été en mesure de mettre cette technologie à la portée du grand public grâce à ses partenariats avec Amazon, Best Buy, Target et détaillants spécialisés. Muse® sert également à des consommateurs finals, des professionnels de la santé et du bien-être, des athlètes et des développeurs tiers.

En tirant parti du succès de l'adoption par le grand public, la Société a lancé des produits spécialisés pour la communauté clinique et professionnelle du bien-être. Sa technologie est également utilisée par des scientifiques des meilleures universités mondiales et instituts de recherche comme la NASA, le MIT (Massachusetts Institute of Technology), l'UCL (University College London), l'Universität Tübingen, l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et la Mayo Clinic.

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter http://www.choosemuse.com.

À propos d'Interaxon :

Chez Interaxon, nous mettons au point des expériences passionnantes faisant appel à la technologie de détection d'ondes cérébrales. Cette technologie est conçue pour vous aider à vous libérer d'obstacles physiques, émotionnels et mentaux et mieux vivre chaque moment. Notre mission est de vous permettre de vivre une existence plus heureuse, plus saine et plus connectée grâce à des découvertes et des technologies de pointe dans les ondes cérébrales. Notre produit phare est le serre-tête Muse®, bandeau muni de capteurs et qui a été conçu pour vous aider à méditer. Il vous fournit ainsi un retour d'information audio et visuel en temps réel sur votre état méditatif au moyen de l'app compagne Muse®. Davantage d'informations sur Interaxon et le serre-tête Muse® se trouvent sur http://www.choosemuse.com.

Relation avec les médias:

Vanita Thind

Interaxon Inc.

Vanita@interaxon.ca

+1-647-964-3540

