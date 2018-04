interCaribbean cancela las operaciones planeadas en St Thomas y St Croix

interCaribbean ha estado trabajando por varios meses para completar el proceso de presentaciones ante las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, para el cual no es posible gestionar simultáneamente con el establecimiento de todas las otras operaciones en paralelo. Tal ha sido el proceso, que no es posible avanzar otros requisitos para la instalación en los aeropuertos sin haber finalizado esto.

Hace más de un mes, interCaribbean envió un avión adicional a Tórtola en preparación para estos vuelos, pero dados los procesos inusualmente prolongados para llegar a un punto de inicio, ha quedado claro que el proceso de aprobación y nuestras prioridades no están alineados. interCaribbean ahora volverá a destinar la aeronave a otras operaciones y oportunidades de crecimiento. Operamos en 13 países, y no hemos enfrentado la prolongación o extensión de los desafíos de establecer una operación a tiempo en ningún país. Queremos dejar constancia de que hemos visto la plena cooperación de las agencias de Aduanas y Protección de Fronteras (CPB, Customs and Border Protection) y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, Transport Security Administration) para recibir sus aprobaciones tempranas y en tiempo tanto para St Thomas como St Croix.

Un elemento clave en cualquier nueva ciudad atendida es seleccionar una compañía asociada para el manejo. En el caso de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, nos enfrentamos con costos de manejo que son tres a cuatro veces mayores que la norma en toda nuestra red de ciudades. Simplemente no podemos pagar estos precios escandalosos. No podemos esperar tener que duplicar nuestras tarifas cotidianas bajas y accesibles para compensar, porque no tendremos apoyo del público viajero.

Dado el trabajo necesario para hacer de estas ciudades un destino viable con las tarifas que nos han hecho conocidos, hemos optado por posponerlo hasta la temporada de invierno de este año 2018 y dar tiempo y oportunidad para considerar otras opciones para generar un eficaz manejo asociado, y para que todas las autoridades se tomen todo el tiempo necesario. En caso de encontrar un punto satisfactorio, actualizaremos al público viajero a medida que avanzamos, y los mantendremos informados.

Visite interCaribbean.com para conocer más sobre la compañía y sus operaciones.

Acerca de interCaribbean

interCaribbean opera aviones EMB 120, Twin Otter y en breve ERJ145 que conectan las islas Turcos y Caicos, Antigua, las Islas Vírgenes Británicas, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití, Jamaica, las Bahamas, Dominica, Sta. Lucia y St. Maarten y pronto nuevos servicios a Aruba y Curacao. Se operan vuelos domésticos en las islas Turcos y Caicos, y también en Jamaica entre Kingston y Montego Bay.

