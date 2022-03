InterContinental Ras Al Khaimah Mina Al Arab Resort & Spa ouvre ses portes

Son Excellence Abdul Aziz Abdullah Al Zaabi, président de RAK Properties, a déclaré : « Nous sommes ravis de cet ajout qualitatif à notre entreprise, qui possède d'excellents actifs dans le monde de l'immobilier et du luxe. InterContinental Ras Al Khaimah Resort & Spa par IHG, constitue une nouvelle valeur ajoutée pour les amateurs de nature, de beauté et d'authenticité contemporaine. Il a ajouté : « Nous sommes toujours désireux d'améliorer nos activités et nos projets et d'atteindre les plus hauts niveaux de luxe et de services de qualité, et ce n'est un secret pour personne que l'Émirat de Ras Al Khaimah occupe une place de choix dans le monde du tourisme en général, et des hôtels et complexes hôteliers en particulier. »

Haitham Mattar, directeur général pour l'Inde, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « Depuis plus de 75 ans, InterContinental Hotels & Resorts est le pionnier du voyage de luxe dans les nouvelles destinations et la région de Ras Al Khaimah est tout indiquée pour accueillir un nouveau complexe InterContinental de première classe. La réputation de Ras Al Khaimah s'est développée à l'échelle internationale et a placé l'Émirat sur la carte mondiale des voyages. L'accent mis sur le patrimoine, la culture et les activités de découverte exerce un fort attrait sur les visiteurs nationaux et internationaux. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients dans cette splendide propriété et de leur offrir un niveau d'hospitalité sur mesure, digne de la région. »

Le design du complexe s'inspire des trois tribus originelles de l'émirat, le désert, les montagnes et la mer, et propose 351 chambres, suites et villas avec piscine privée face à la mer, six restaurants et un Club InterContinental exclusif. Le complexe est à la fois élégant et vivant, son design alliant le confort moderne à l'esthétique arabe, des tissus à motifs aux œuvres d'art inspirées de la région.

Des Classic Seaview Rooms aux Family Villas, toutes les habitations font face à la mer et disposent d'un balcon et d'une terrasse privés discrets, offrant des panoramas rafraîchissants aux teintes bleues, qui se prêtent parfaitement aux cafés du matin ou aux soirées partagées avec les amis, la famille ou les proches durant le coucher du soleil.

Les One-Bedroom Private Pool Villas forment un sanctuaire luxueux, équipé de leur propre piscine privée. Ces villas de 150 m² offrent une expérience sublime en matière de sommeil, de séjour, de repas et de baignade dans une ambiance paradisiaque où le décor, le mobilier et les dernières technologies créent un environnement relaxant et une expérience chaleureuse pour les voyageurs.

La Presidential Suite est la plus grande de toutes les chambres, offrant un accès direct au rivage au pas de votre porte. Cette suite de 200 m², qui allie élégance et style, reflète parfaitement l'esthétique insulaire de ce vaste complexe.

Les clients du Club InterContinental bénéficient d'une expérience et de privilèges supérieurs . Ils disposent d'une zone d'enregistrement dédiée et ont accès au salon exclusif Club InterContinental équipé de sa propre piscine, ainsi qu'à de somptueux petits-déjeuners à la carte, à des thés dans l'après-midi et à une gamme de cocktails en soirée élaborés par le mixologue du site.

Véritable destination gastronomique, le complexe abrite également six nouveaux établissements culinaires, offrant un assortiment de sites ayant chacun leur propre histoire.

Levant & Nar propose des mets influencés par le Levant avec une touche moderne, à travers une cuisine ouverte d'où émanent des assaisonnements et des épices aromatiques, quintessence de cette partie du monde. La terrasse du restaurant est l'endroit idéal pour dîner tranquillement en plein air, près d'un braséro, avec une vue imprenable à 360 degrés sur la mer et des soirées à thème ottomanes chaque week-end.

NoHo, inspiré des rues artistiques de North Houston à New York, est un lieu de rencontre branché, idéal pour partager des planches, déguster les dernières nouveautés en matière de mixologie et se divertir tard dans la nuit.

ShaSha, situé au bord de la piscine, propose des petites spécialités à déguster en plein air, des cocktails glacés et une vue imprenable sur l'océan. C'est l'endroit idéal pour se détendre avec une chicha et assister au spectaculaire coucher de soleil. Le ShaSha est un espace de divertissement très animé où l'on peut assister à des séances de cinéma à la belle étoile, à des cours de yoga au lever du soleil et à des cours de salsa.

Que vous choisissiez de passer des heures sur la plage de sable blanc qui surplombe le bleu royal du golfe Persique, de profiter des journées chaudes et ensoleillées au bord de la piscine à débordement, de pratiquer divers sports nautiques ou de vous laisser tenter par le programme d'activités du resort, tout le monde y trouve son compte, même les plus petits.

Les plus jeunes pourront se délecter des installations du Planet Trekkers et du Teens Club, équipées d'espaces intérieurs et extérieurs. Disponible uniquement dans certains hotels et resorts InterContinental, Planet Trekkers propose un programme d'activités pour faire participer activement les enfants et améliorer leur vision du monde.

Doté d'un équipement de pointe, le centre de remise en forme inondé de lumière est l'endroit idéal pour faire de l'exercice, notamment grâce à un studio de fitness indépendant, un court de tennis extérieur et des saunas distincts pour les hommes et les femmes où se détendre après l'effort.

Le Spa InterContinental, dont l'ouverture est prévue en avril, propose une gamme de soins apaisants anti-âge et de bien-être, ainsi que des remèdes modernes pour éliminer le stress et éveiller les sens, notamment un hammam turc traditionnel.

Du sable éblouissant de la côte à la vaste topographie du désert, le programme Concierge du complexe - une marque de fabrique de la maison InterContinental - est à portée de main avec une mine de connaissances sur les trésors uniques qu'offre Ras Al Khaimah et sur la meilleure façon de les explorer, en créant des expériences personnalisées pour chaque client.

Le resort offre également près de 1 000 m² d'espaces de réception impressionnants, dont une salle de bal spacieuse de 360 m² et deux grandes salles de réunion, avec des options de restauration sur mesure.

