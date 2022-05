Interesse recorde em produtos de TI mais sustentáveis

A TCO Certified é a certificação de sustentabilidade líder mundial para produtos de TI. A geração 9 da TCO Certified foi lançada em 1º de dezembro do ano passado com critérios novos e atualizados em termos de sustentabilidade ambiental e social da cadeia de suprimentos, proporcionando produtos químicos mais seguros, soluções mais circulares e maior transparência.

O interesse do setor de TI pela nova geração tem sido grande. Totalizando os três primeiros meses após o lançamento, foram certificados mais produtos do que nunca, de um número recorde de marcas, em conformidade com a nova geração.

Três meses após o lançamento da geração anterior em 2018, 144 produtos foram certificados de acordo com a nova série de critérios e métodos de verificação. Dessa vez, foram incluídos 393 produtos certificados na lista, um aumento de mais de 170%. O número de marcas com produtos certificados mais do que duplicou, passando de 6 para 14.

"Alcançar produtos de TI genuinamente sustentáveis é uma jornada de melhoria contínua em responsabilidade ambiental e social. Com a geração 9 da TCO Certified, damos os próximos passos críticos ao longo desse caminho. Estou muito feliz em ver mais marcas dispostas a assumir a responsabilidade e juntando-se a nós na jornada. Com isso, os compradores conseguem fazer as escolhas certas com maior facilidade", disse Sören Enholm, CEO da TCO Development, a organização por trás da TCO Certified.

Outra melhoria é que, com a geração 9 da TCO Certified, já estão disponíveis, três meses após o lançamento, modelos certificados em todas as categorias de produtos voltados para escritórios (PCs all-in-one, monitores, notebooks, computadores de mesa, headsets e smartphones). O mesmo não aconteceu com a geração 8. O maior aumento percentual diz respeito à linha de notebooks e computadores de mesa, bem como em headsets e smartphones, em comparação direta com o mesmo período da geração 8 da TCO Certified.

Todos os produtos certificados e informações pertinentes a eles estão listados em Product Finder.

