TCO Certified: Großes Interesse an nachhaltigeren IT-Produkten

TCO Certified ist die weltweit führende Nachhaltigkeitszertifizierung für IT-Produkte. Am 1. Dezember vergangenen Jahres wurde TCO Certified, Generation 9, mit neuen und aktualisierten Kriterien in den Bereichen Umwelt und soziale Nachhaltigkeit in der Lieferkette am Markt eingeführt. Diese neuen Kriterien sollen zur Verwendung sichererer Chemikalien, vermehrten Kreislauflösungen und einer verbesserten Transparenz beitragen.