InterGlobe Technologies classé comme 'Leader' dans le rapport NEAT NelsonHall pour les services expérience client pour les voyages, le transport et l'hébergement 2018

Le rapport NEAT de NelsonHall a identifié IGT comme un leader dans le segment de marché mondial, tel qu'il apparaît dans le graphique NEAT. Ce segment de marché reflète les capacités complètes d'IGT de répondre aux demandes des clients futurs ainsi que d'offrir des bénéfices immédiats d'expérience client pour les services dans le secteur des voyages. Le rapport NEAT classe IGT comme leader dans les catégories suivantes :

'Optimisation des coûts'

'Amélioration de l'expérience client'

'Génération de revenus'

Ivan Kotzev, analyste principal dans le domaine des services d'expérience client chez NelsonHall, a expliqué : « La suite développée par IGT de plateformes spécifiques à chaque domaine et les cadres de travail pour l'automatisation, l'analyse et l'omnicanal montrent une profonde expertise d'expérience client dans les secteurs des voyages et de l'hébergement. Les investissements continus de la société dans les technologies d'automatisation et les canaux numériques émergents sont conçus pour répondre aux modifications dynamiques du marché, en mettant en avant l'expérience numérique du client final. »

Vipul Doshi, PDG d'IGT, a déclaré : « C'est un honneur d'être reconnu par NelsonHall comme leader pour nos capacités d'expérience client BPM et l'impact sur les revenus, les coûts et l'expérience, qui sont les références du service au client. La reconnaissance du secteur est une preuve de nos efforts globaux pour nous centrer sur le client et notre capacité à offrir de manière cohérente les meilleures performances grâce au développement de services et solutions numériques de nouvelle génération comme l'automatisation robotique des processus (RPA), l'intelligence artificielle et l'analyse, renforcés par notre profonde expertise du secteur. »

IGT aspire à profiter de son rôle de leader pour moderniser le secteur des voyages avec des solutions technologiques innovantes centrées sur le numérique, l'omnicanal et la robotique pour une expérience de voyage intégrée et connectée. En 2017, IGT a présenté sa gamme la plus innovante avec une suite de services et solutions numériques comprenant entre autres des solutions de d'assistants virtuels, d'analyse de parole, de centres de contacts numériques ou d'automatisation de test mobile (mTAF). Les solutions de centres de contacts numériques d'IGT aident les clients de voyage à offrir une expérience client harmonieuse en réunissant l'analyse, les plateformes et les processus sur BPM et numériques.

La présence croissante d'IGT avec le lancement de centres mondiaux de distribution en Amérique latine et en Europe démontre sa flexibilité et une base de clients en évolution constante pour offrir des solutions d'expérience client transformatives pour le secteur des voyages.

À propos de InterGlobe Technologies

InterGlobe Technologies (IGT) est l'un des principaux fournisseurs de services et solutions IT-BPM (technologies de l'information - gestion des processus d'affaires) et numériques intégrés pour l'industrie mondiale du voyage. IGT s'engage à offrir l'innovation et l'excellence en affaires dans toute l'étendue du secteur des voyages et de l'hébergement. L'entreprise offre des services et des cadres de travail intégrés pour l'IT-BPM, la RPA, le développement et la maintenance d'applications, les centres de contacts numériques et les services d'appui au secteur des voyages dans le monde entier. Faisant partie d'InterGlobe Enterprises Limited, IGT est présente sur les 5 continents et emploie plus 10 000 experts en voyages.

À propos de NelsonHall

NelsonHall est le premier cabinet au monde d'analyse dont l'objectif est d'aider les organisations à comprendre « l'art du possible » en matière de services en gestion des processus d'affaires et en technologies de l'information. Avec des analystes aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe continentale, NelsonHall offre aux organisations d'achat des informations détaillées et critiques sur les marchés et les fournisseurs (notamment via les évaluations NEAT) qui les aident à prendre des décisions rapides et hautement informées concernant l'approvisionnement. En ce qui concerne les fournisseurs, NelsonHall propose une connaissance profonde de la dynamique du marché et des exigences des usagers pour les aider à affiner les stratégies de mise sur le marché. Les recherches de NelsonHall sont basées sur des études rigoureuses et totalement originales et elles sont largement respectées pour la qualité et la rigueur de leurs analyses.

