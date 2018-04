InterGlobe Technologies fonde son premier centre mondial de prestation de services à Bogota, en Colombie, soit le 15e à l'échelle planétaire

InterGlobe Technologies (IGT), l'un des principaux fournisseurs de services et solutions IT-BPM (technologies de l'information - gestion des processus d'affaires) et numériques intégrés, a annoncé la création de son premier centre mondial de prestation de services à Bogota, en Colombie, ce qui lui permet d'élargir ses activités à l'échelle mondiale. En s'appuyant sur une équipe initiale de plus de 200 experts en voyages, IGT va tirer parti des capacités multilingues extrêmement qualifiées que l'on peut trouver dans la région, afin d'offrir des réservations et un service à la clientèle harmonieux et omni-canal au secteur international des voyages.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/680654/InterGlobe_Technologies_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/680653/Bogota_Center.jpg )

Le centre de prestation de services constituera le centre stratégique d'IGT en Amérique latine, au sein de son réseau mondial existant et constitué de 15 centres de prestation de services, répartis sur les cinq continents. Il servira de référence dans la région et offrira des services vocaux, non vocaux et numériques, dans différentes langues locales, à ses clients nationaux et internationaux. IGT apportera tout particulièrement un service client omni-canal aux compagnies aériennes, hôtels et services de location de voitures qui travaillent avec le site Priceline.com. IGT envisage de poursuivre sa collaboration avec Priceline.com afin d'identifier d'autres occasions de tirer parti des outils novateurs mis au point pour simplifier les processus et créer une plus grande efficacité.

L'investissement prévu établit la présence d'IGT en Amérique latine avec des capacités d'externalisation dans des régions ou pays proches, dans des fuseaux horaires locaux adaptés au marché des États-Unis et de l'Amérique latine. Fer de lance de l'industrie avec plus de 10 000 experts en voyages, IGT fait partie d'InterGlobe Enterprises, dont le siège social est situé à Gurgaon, en Inde. L'investissement stratégique d'IGT tient compte de la réputation de Bogota comme l'un des centres d'externalisation qui connaît la croissance la plus rapide en Amérique latine, ainsi que des avantages liés aux fuseaux horaires et de la disponibilité d'un personnel multilingue, qualifié pour satisfaire les besoins de l'industrie.

Vipul Doshi, PDG d'IGT, a déclaré : « Le lancement du centre de prestation de services d'IGT à Bogota constituait un élargissement très logique de notre réseau mondial, afin de répondre aux capacités actuelles et futures de livraison et de services pour nos clients. L'Europe et l'Amérique latine sont des régions essentielles pour nos activités. Nous apportons nos services à certaines des plus grandes compagnies aériennes et agences de voyage ici, et par notre décision d'augmenter nos investissements, nous cherchons à fournir plus d'efficacité transformationnelle et d'options d'externalisation dans des régions ou pays proches à nos clients. IGT est en train d'écrire un nouveau chapitre passionnant ».

Les efforts déployés par InterGlobe Technologies ont principalement visé à améliorer ses références mondiales, en élargissant son champ d'action sur les marchés clés. Le lancement du centre de prestation de services de Bogota suit de près celui du centre d'IGT à Bucarest en 2017, entraînant des économies d'échelle significatives. IGT a également été récemment classé comme « Leader » pour l'expérience client en termes de voyages, transports et hôtellerie par le rapport NelsonHall NEAT 2018.

À propos d'InterGlobe Technologies

InterGlobe Technologies (IGT) est l'un des principaux fournisseurs de services et solutions IT-BPM (technologies de l'information - gestion des processus d'affaires) et numériques intégrés pour l'industrie mondiale du voyage. L'entreprise offre des services et des cadres de travail intégrés pour l'IT-BPM, la RPA, le développement et la maintenance d'applications, les centres de contacts numériques et les services d'appui au secteur des voyages. Faisant partie d'InterGlobe Enterprises Limited, IGT est présente à l'échelle du globe sur les cinq continents et peut compter sur de plus 10 000 experts en voyages.

Rendez-vous sur http://www.interglobetechnologies.com.





Contact:

Renee Kishore

Courriel: renee.kishore@interglobetechnologies.com



