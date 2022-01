INTERNATIONAL PROCESS PLANTS ADQUIRE FÁBRICA DE CERA DE GÁS/LÍQUIDO DE ALTA PUREZA

PRINCETON JUNCTION, Nova Jersey, 13 de janeiro de 2022 /PRNewswire/-- A International Process Plants (IPP) e suas afiliadas anunciaram hoje a aquisição da Juniper Acquisitions LLC, proprietária da unidade de fabricação de cera de gás para líquidos de alta pureza (GTL) em Westlake, Louisiana, a única instalação de produção de cera GPL em escala comercial da América do Norte. O local de 10 acres é servido por ferrovia e caminhão, incluindo todas as propriedades intelectuais, está disponível para compra, locação, associação ou licenciamento.

A planta converterá, pelo processo Fischer-Tropsch, ceras parafínicas de alta pureza em .100 barris/dia de gás natural, usados em adesivos, revestimentos, materiais de construção e bens de consumo, incluindo cosméticos, bem como destilados intermediários com teor de enxofre ultra-baixo usados em setores de combustíveis para transporte e indústrias de produtos químicos.

IPP is part of a global group that acquires chemical, petrochemical, fertilizer, polymer, and pharmaceutical assets and manufacturing sites that are closing for the purpose of restarting the assets to manufacture the same or different products, or relocation to another site with favorable economics while redeveloping the land. A IPP procura investidores para assumir ou participar de uma associação para continuar o projeto.

"Estamos muito entusiasmados por continuar o projeto de cera GTL Westlake. A economia atraente, o forte mercado de compra garantida, o baixo requisito de CAPEX, margens atraentes em produtos de cera de GPL de alta pureza, com o comissionamento em apenas 18 meses, torna esta oportunidade pronta para investimento", disse Ron Gale, presidente da IPP. "O projeto concluído tem previsão de retorno sobre o investimento (ROI) em três anos."

"Com mais de 400 milhões de dólares investidos no projeto pelo proprietário anterior, esta oferta representa uma oportunidade única de entrar no negócio de alta pureza e baixa emissão de carbono de cera GTL na América do Norte, a um custo de capital extraordinariamente baixo e mais rápido do que qualquer novo participante no mercado a partir do zero", acrescentou Ross Gale, vice-presidente e diretor de aquisições da IPP.

Sobre a International Process Plants

Desde 1978, a IPP se tornou a principal facilitadora global de fabricação de oportunidades de crescimento nos setores de produtos químicos, produtos químicos especializados, química fina, petroquímicos, fertilizantes, polímeros e indústrias farmacêuticas. A IPP proporciona o crescimento industrial sustentável, implementando ativos pré-existentes e pré-instalados que se tornam imediatamente disponíveis, por uma fração do custo e do tempo de entrega de ativos totalmente novos. A IPP possui um portfólio global de 14 locais industriais completos, mais de 110 fábricas completas e mais de 15 mil equipamentos e sistemas importantes. Para saber mais sobre a IPP, acesse www.ippe.com.

Contato para a imprensa: Contato para clientes: Kath Searle Ross Gale Tel.: 617.680.2965 Tel.: 609.586.8004 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1725247/IPP_Logo.jpg

FONTE International Process Plants

SOURCE International Process Plants