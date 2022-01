International Process Plants przejmuje zakład produkujący woski o wysokiej czystości z zastosowaniem technologii gas-to-liquids

IPP poszukuje inwestorów w celu założenia spółki Joint Venture lub przejęcia projektu.

PRINCETON JUNCTION, N.J., 13 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Spółka International Process Plants (IPP) i jej podmioty powiązane ogłosiły dzisiaj przejęcie spółki Juniper Acquisitions LLC, właściciela Juniper Specialty Products, zakładu produkcyjnego wytwarzającego na skalę komercyjną woski o wysokiej czystości z zastosowaniem technologii gas-to-liquids (GTL), znajdującego się w Westlake, w stanie Louisiana, jedynego obiektu prowadzącego działalność tego typu w Ameryce Północnej. Obiekt zajmujący powierzchnię ok. 4 ha, przystosowany do obsługi transportu kolejowego i drogowego, jest dostępny do nabycia, najmu, działalności w ramach joint venture lub licencjonowania.

W ciągu jednego dnia zakład będzie przetwarzać gaz ziemny w 1100 baryłek czystych wosków parafinowych z zastosowaniem syntezy Fischera-Tropscha, które wykorzystywane są do produkcji klejów, powłok, materiałów budowlanych i towarów konsumpcyjnych, w tym kosmetyków, jak również destylatów lekkich i średnich bez zawartości siarki, stosowanych w paliwach i branży chemicznej.

IPP jest częścią międzynarodowej grupy, która przejmuje aktywa należące do spółek z branży chemicznej, petrochemicznej, produkcji nawozów, polimerów i z branży farmaceutycznej i zakłady produkcyjne, które planują zamknięcie, w celu wznowienia produkcji tych samych lub innych wyrobów, lub przeniesienia działalności do innego obiektu o korzystniejszych uwarunkowaniach ekonomicznych, przy równoczesnym zagospodarowaniu terenu pozostałego po zamkniętym zakładzie. IPP poszukuje inwestorów, którzy wyrażają chęć dalszego przejęcia zakładu lub udziału w spółce Joint Venture w celu kontynuacji projektu.

„Jesteśmy podekscytowani kontynuacją projektu produkcji wosków z zastosowaniem technologii GTL w Westlake. Przekonujące warunki ekonomiczne, silny rynek odbiorców, niewielkie wymogi w zakresie nakładów inwestycyjnych (CAPEX), atrakcyjne marże na czyste woski produkowane z zastosowaniem technologii GTL i odbiór zakładu już za 18 miesięcy sprawiają, że jest to doskonały moment na inwestycję - powiedział Ron Gale, prezes IPP. - Przewidujemy, że zwrot z inwestycji (ROI) uzyskany zostanie po trzech latach od ukończenia projektu".

„Biorąc pod uwagę, że poprzedni właściciele zainwestowali w projekt ponad 400 mln USD, oferta ta jest niepowtarzalną okazją do wkroczenia na północnoamerykański rynek produkcji wosków z zastosowaniem technologii GTL, charakteryzującej się niskim śladem węglowym, przy niezwykle niskich kosztach kapitałowych i szybciej niż w przypadku rozpoczynania inwestycji od podstaw" - dodał Ross Gale, wiceprezes i dyrektor ds. przejęć w IPP.

International Process Plants

Od 1978 roku, spółka IPP rozwijała się osiągając pozycję czołowego światowego podmiotu wspierającego rozwój działalności w branży chemii przemysłowej, specjalistycznych produktów chemicznych, wysokowartościowych produktów chemicznych, w sektorze petrochemicznym, w branży produkcji nawozów i farmaceutyce. IPP daje możliwość zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez uruchamianie istniejących i gotowych aktywów, które są dostępne od zaraz, przy czym poniesione koszty i czas ukończenia inwestycji są niewielką częścią kosztów ponoszonych na budowę nowego składnika aktywów. Spółka może poszczycić się własnością 14 kompletnych obiektów przemysłowych, 100 w pełni wyposażonych zakładów i ponad 15000 urządzeń i systemów. Dodatkowe informacje na temat IPP znajdują się na stronie www.ippe.com.

KONTAKT:

Kontakty z mediami

Kath Searle

tel. 617.680.2965

e-mail: [email protected]

Kontakty z klientami

Ross Gale

tel. 609.586.8004

e-mail: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1725247/IPP_Logo.jpg

SOURCE International Process Plants