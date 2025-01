Internationale Expertenjury kürt den Gewinner des Lionel-Gelber-Preises 2025

- Preis, der jährlich für das beste englischsprachige Buch über internationale Angelegenheiten verliehen wird -

TORONTO, WASHINGTON und LONDON, 14 Januar 2025 /PRNewswire/ -- Das Lionel Gelber Prize Board freut sich, die Jury für die 36. jährliche Verleihung des renommierten Lionel Gelber Prize bekannt zu geben.

Neben der Jury-Vorsitzenden Janice Gross Stein werden die wiederkehrenden Juroren Francis J. Gavin (Washington) und Iain Martin (London) teilnehmen. Neu in der Jury für 2025 sind der ehemalige außenpolitische Chefberater der Downing Street John Bew (London) und die Expertin für internationale Sicherheit Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

"Ich bin stolz darauf, dass eine so versierte Jury mit vielfältigen Erfahrungen in internationalen Angelegenheiten über den Gewinner dieses angesehenen Preises entscheiden wird", sagt Judith Gelber, Vorsitzende des Lionel-Gelber-Preises.

Der im Jahr 1989 zu Ehren des kanadischen Diplomaten und Autors Lionel Gelber ins Leben gerufene Lionel-Gelber-Preis ist ein Literaturpreis für das weltweit beste Sachbuch zu einem außenpolitischen Thema, das in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Der Autor des Siegerbuchs erhält 50.000 CAD. Der Preis wird jedes Jahr von der Munk School of Global Affairs & Public Policy der Universität Toronto vergeben.

Die Jury wird am 11. Februar 2025 eine Auswahlliste von fünf Büchern bekannt geben. Der Preis wird dem Gewinner im Rahmen der Lionel-Gelber-Preisverleihung und -Vorlesung am 24. April 2025 überreicht.

Über die Jury des Lionel-Gelber-Preises 2025

Janice Gross Stein, Jury-Vorsitzende (Toronto) ist die Belzberg-Professorin für Konfliktmanagement und Gründungsdirektorin der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität Toronto. Sie ist Fellow der Royal Society of Canada und Mitglied des Order of Canada und des Order of Ontario. Im Jahr 2001 war sie Massey Lecturer und Trudeau Fellow. Sie wurde vom Canada Council mit dem Molson-Preis für einen herausragenden Beitrag eines Sozialwissenschaftlers zur öffentlichen Debatte ausgezeichnet. Stein ist ausländisches Ehrenmitglied der American Academy of Arts and Sciences und Senior Fellow des Kissinger Center an der SAIS der Johns Hopkins University. Im Mittelpunkt ihrer aktuellen Forschungsarbeit stehen Technologie und öffentliche Politik im Kontext des Wettstreits zwischen Großmächten.

John Bew (London) war in leitenden Positionen auf höchster Ebene der britischen Regierung tätig, mehr als fünf Jahre lang als oberster außenpolitischer Berater in der Downing Street 10, unter vier Premierministern und während zweier Parlamentswahlen. Er war der Autor der letzten beiden nationalen Sicherheitsstrategien Großbritanniens und eng in die außenpolitischen Herausforderungen dieser Zeit eingebunden, von AUKUS bis zum Krieg in der Ukraine.

Bew ist derzeit Professor für Geschichte und Außenpolitik in der Abteilung für Kriegsstudien am King's College London, distinguished visiting fellow am Hoover Institute und Senior Advisor am Australian National Security College. Er ist ein international anerkannter Wissenschaftler und preisgekrönter Autor.

Francis J. Gavin (Washington) ist der Giovanni Agnelli Distinguished Professor und der erste Direktor des Henry A. Kissinger Center for Global Affairs an der School of Advanced International Studies der Johns Hopkins University. Im Jahr 2013 wurde Gavin zum ersten Frank-Stanton-Lehrstuhl für Studien zur nuklearen Sicherheitspolitik und zum Professor für Politikwissenschaft am MIT ernannt. Vor seinem Wechsel zum MIT war er Tom Slick Professor für Internationale Angelegenheiten und Direktor des Robert S. Strauss Center for International Security and Law an der University of Texas. Gavin ist Vorsitzender des Redaktionsausschusses von , der Zeitschrift Texas National Security Review.

Iain Martin (London) ist ein in London lebender Journalist und Autor. Er ist Direktor der London Defence Conference, eines geopolitischen Kongresses, der jährlich in Zusammenarbeit mit dem King's College London ausgerichtet wird. Iain schreibt eine wöchentliche Kolumne für The Times of London und ist Direktor von Engelsberg Ideas für die Axel und Margaret Ax:son Johnson Stiftung.

Nina Srinivasan Rathbun (Toronto) ist Professorin an der Munk School of Global Affairs & Public Policy an der Universität von Toronto. Sie hat Kurse über US-Außenpolitik, die Europäische Union, Kommunismus und Postkommunismus in Osteuropa, Forschungsdesign und -methoden, Global Governance, Globalisierung und globale Finanzen gehalten und mehrere USC Excellence in Teaching Grants für innovative Lehrmethoden erhalten. Ihr Spezialgebiet ist die internationale Sicherheit mit Schwerpunkt auf der multilateralen Politik der Nichtverbreitung von Kernwaffen und der Verbreitungsbekämpfung sowie die europäische Integration, die politische Ökonomie und die Demokratisierung im postkommunistischen Europa und die NATO. Rathbun war auch im US-Außenministerium und in der US-Mission bei internationalen Organisationen bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien tätig.

