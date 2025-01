Un jury d'experts internationaux désignera le lauréat du prix Lionel Gelber 2025

- Prix décerné chaque année au meilleur livre de langue anglaise sur les affaires internationales.

TORONTO, WASHINGTON et LONDRES, 14 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration du prix Lionel Gelber a le plaisir d'annoncer la composition du jury de la 36e édition annuelle du prestigieux prix Lionel Gelber.

La présidente du jury Janice Gross Stein sera rejointe par les jurés de retour Francis J. Gavin (Washington), et Iain Martin (Londres). Les nouveaux membres du jury pour 2025 seront l'ancien conseiller principal en politique étrangère de Downing Street John Bew (Londres) et l'experte en sécurité internationale Nina Srinivasan Rathbun (Toronto).

"Je suis fière qu'un jury aussi accompli, doté d'une expertise diversifiée dans le domaine des affaires internationales, décide du lauréat de ce prix estimé", déclare Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber.

Fondé en 1989 en l'honneur du diplomate et auteur canadien Lionel Gelber, le prix Lionel Gelber est un prix littéraire qui récompense le meilleur ouvrage de non-fiction sur les affaires étrangères, publié en anglais. L'auteur du livre gagnant reçoit 50 000 dollars canadiens. Ce prix est décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto.

Le jury annoncera une liste de cinq livres présélectionnés le 11 février 2025. Le prix sera remis au lauréat lors de la cérémonie et de la conférence du prix Lionel Gelber le 24 avril 2025.

À propos du jury du prix Lionel Gelber 2025

Janice Gross Stein, présidente du jury (Toronto) est le professeur Belzberg de gestion des conflits et le directeur fondateur de la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'université de Toronto. Elle est membre de la Société royale du Canada et membre de l'Ordre du Canada et de l'Ordre de l'Ontario. Elle a été conférencière Massey en 2001 et boursière Trudeau. Elle a reçu le prix Molson du Conseil des Arts du Canada pour la contribution exceptionnelle d'un chercheur en sciences sociales au débat public. M. Stein est membre étranger honoraire de l'Académie américaine des arts et des sciences et Senior Fellow du Centre Kissinger au SAIS de l'Université Johns Hopkins. Ses recherches actuelles portent sur la technologie et les politiques publiques dans le contexte de la concurrence entre grandes puissances.

John Bew (Londres) a occupé des postes de haut niveau au sein du gouvernement britannique. Il a passé plus de cinq ans en tant que principal conseiller en politique étrangère au 10 Downing Street, travaillant pour quatre premiers ministres et traversant deux élections générales. Il est l'auteur des deux dernières stratégies de sécurité nationale du Royaume-Uni et a été intimement impliqué dans les défis de politique étrangère de cette période, d'AUKUS à la guerre en Ukraine.

M. Bew est actuellement professeur d'histoire et de politique étrangère au département des études sur la guerre du King's College de Londres, chercheur invité à l'Institut Hoover et conseiller principal au Collège de sécurité nationale australien. Il est un chercheur internationalement reconnu et un auteur primé.

Francis J. Gavin (Washington) est le Giovanni Agnelli Distinguished Professor et le premier directeur du Henry A. Kissinger Center for Global Affairs à la School of Advanced International Studies de l'Université Johns Hopkins. En 2013, Gavin a été nommé premier titulaire de la chaire Frank Stanton d'études politiques sur la sécurité nucléaire et professeur de sciences politiques au MIT. Avant de rejoindre le MIT, il était professeur d'affaires internationales Tom Slick et directeur du Robert S. Strauss Center for International Security and Law à l'université du Texas. M. Gavin est président du conseil d'administration de Editors of the Texas National Security Review.

Iain Martin (Londres) est un journaliste et un auteur basé à Londres. Il est directeur de la conférence de défense de Londres, un rassemblement géopolitique organisé chaque année en partenariat avec le King's College de Londres. Iain écrit une chronique hebdomadaire pour The Times of London et est directeur des idées Engelsberg pour la Fondation Axel et Margaret Ax:son Johnson.

Nina Srinivasan Rathbun (Toronto) est professeur à la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'université de Toronto. Elle a enseigné la politique étrangère des États-Unis, l'Union européenne, le communisme et le postcommunisme en Europe de l'Est, la conception et les méthodes de recherche, la gouvernance mondiale, la mondialisation et la finance mondiale, et a reçu plusieurs bourses d'excellence en enseignement de l'USC pour ses méthodes d'enseignement innovantes. Elle est spécialisée dans la sécurité internationale et plus particulièrement dans les politiques multilatérales de non-prolifération nucléaire et de contre-prolifération, ainsi que dans l'intégration européenne, l'économie politique et la démocratisation dans l'Europe post-communiste, et l'OTAN. M. Rathbun a également travaillé au département d'État américain et à la mission des États-Unis auprès des organisations internationales à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne.

Lani Krantz, spécialiste de la communication et des relations avec les médias, Munk School of Global Affairs & Public Policy, 647-407-4384, [email protected]

