Internet para Todos Perú (Gemeinschaftsunternehmen von Telefónica, Facebook, CAF und IDB) installiert mehrere hundert Parallel Wireless OpenRAN-Anlagen in Lateinamerika

Automatisierung im Stil von Rechenzentren senkt Bereitstellungskosten und beschleunigt Netzentwicklung und -bereitstellung

NASHUA, New Hampshire, 2. März 2020 /PRNewswire/ -- Parallel Wireless, Inc., das führende US-amerikanische OpenRAN-Unternehmen, hat heute die Installation mehrerer hundert programmierbarer virtualisierter 4G OpenRAN-Anlagen gemeldet. Internet para Todos Perú (IpT Peru), ein im Mai 2019 von Telefónica, Facebook und den Banken IDB Invest und CAF gegründetes Gemeinschaftsunternehmen, will damit in Lateinamerika das schnelle Mobilfunknetz ausbauen. IpT Peru hat sich das Ziel gesetzt, Menschen in Perus abgelegenen Regionen mit dem Internet zu verbinden. Bislang ist die Errichtung von Mobilnetzen in dünn bevölkerten Gegenden an hohen Investitions- und Betriebskosten und der Komplexität des Netzaufbaus gescheitert. Außerdem wird bei neuen Technologien der Schwerpunkt auf die Skalierungskapazität in Stadtgebieten und nicht auf effiziente abgespeckte Lösungen für Gegenden mit niedriger Bevölkerungsdichte gelegt.