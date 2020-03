Internet para Todos Perú (coentreprise entre Telefónica, Facebook, CAF et BID) déploie plusieurs centaines de sites OpenRAN de Parallel Wireless en Amérique latine

La technologie offre nettement plus de flexibilité et d'agilité quant au déploiement et à la gestion d'un réseau d'accès aux opérateurs de télécommunications. Le Contrôleur OpenRAN de Parallel Wireless crée un écosystème ouvert, multifournisseur et multi-opérateur composé de composants interopérables pour les différents éléments RAN et issus de différents prestataires. Toutes les nouvelles unités radio sont autoconfigurées par le logiciel, ce qui réduit la nécessité d'intervention manuelle. La capacité d'auto-optimisation automatise l'optimisation des différents RAN du réseau d'IpT Peru, en utilisant les données RAN disponibles issues de tous les types de RAN (macro-cellules et petites cellules). Ceci crée un modèles d'affaires ouvert, dans le cadre duquel les ORM peuvent s'associer à des entreprises locales qui se focalisent sur la couverture rurale, afin de permettre une structure de coût légère qui est adaptée à l'analyse de rentabilisation consistant à cibler la longue traîne des populations non connectées et la simplicité opérationnelle.

Néanmoins, l'ouverture et la virtualisation impliquent également des niveaux croissants de complexité, qui doivent être gérés pour saisir la valeur et non créer de nouveaux problèmes pour les opérateurs. Dans le cadre de cet objectif, IpT Perú, Telefónica et Parallel Wireless ont défini et mis en œuvre un modèle opérationnel bâti sur les principes des centres de données, avec une intégration continue et une délivrance continue (IC/DC) qui contribuent à accélérer la mise à disposition de nouvelles fonctionnalités sur le marché de manière plus rapide et plus sûre que jamais auparavant, et de façon simple et automatisée. Cette approche a contribué à établir un nouveau modèle opérationnel visant à réduire les dépenses d'exploitation d'IpT Perú, afin d'être en mesure de gérer nettement plus rapidement les cycles de vie des produits, et d'accélérer le déploiement de nouvelles applications destinées aux scénarios de couverture et de capacité.

L'approche basée sur l'IC/DC prédictive et automatisée élaborée par Telefónica et utilisée pour certifier le Contrôleur OpenRAN 4G et la gamme de logiciels réseau de Parallel Wireless, contrairement à l'approche traditionnelle d'optimisation réactive, améliore les délais de commercialisation de nouvelles fonctionnalités logicielles ainsi que l'expérience utilisateur.

Déclarations à l'appui

Renan Ruiz, directeur technologique d'IpT

« Nous avons choisi l'OpenRAN de Parallel Wireless pour nous aider à réduire nos coûts de déploiement de réseau via la désagrégation du matériel et des logiciels, la virtualisation du RAN et du noyau, ainsi que l'automatisation du réseau grâce à un réseau auto-organisé (SON) en temps réel pour des déploiements en Amérique latine, et une disponibilité opérationnelle en matière de 5G. Telefónica a été l'une des premières sociétés à adopter les architectures cloud natives et les modèles d'IC/DC. Grâce à la délivrance continue et au déploiement permis par le logiciel de Parallel Wireless, nous sommes en mesure d'automatiser les déploiements de réseau, par la simple pression d'un bouton, pour délivrer sur notre réseau les toutes nouvelles fonctionnalités et fonctions. Ceci nous permet d'offrir à nos clients de nouvelles capacités à la vitesse du logiciel. »

Steve Papa, fondateur et PDG de Parallel Wireless

« Figurant parmi les fournisseurs de communications innovants, Telefónica est conscient du véritable potentiel des logiciels, de la virtualisation et de l'ouverture. Nous sommes fiers d'avoir été sélectionnés afin que ces déploiements en Amérique latine délivrent des services sans fil de qualité aux utilisateurs finaux et aux entreprises, grâce à une meilleure communication et collaboration entre les groupes de "développement" et d'"exploitation", en rendant possible le modèle opérationnel basé sur l'IC/DC. L'objectif final consiste à aider les ORM à élaborer et lancer des logiciels à grande vitesse, sans effectuer d'investissements massifs en capital, et sans occasionner les frais de maintenance continus associés aux déploiements de réseau traditionnels. Ainsi, les ORM deviendront des opérateurs de télécommunications entièrement virtualisés et basés sur des modèles d'IC/DC, afin d'automatiser les déploiements, d'économiser en dépenses d'exploitation, et de délivrer de nouveaux services plus rapidement. »

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless est l'unique société basé aux États-Unis lançant un défi aux fournisseurs mondiaux historiques grâce à l'unique solution logicielle OpenRAN unifiée pour TOUS LES RÉSEAUX G (5G/4G/3G/2G). Son logiciel de réseau cloud-native redéfinit l'économie des réseaux pour les opérateurs mobiles mondiaux à la fois en termes de couverture et de déploiement de capacité, tout en ouvrant la voie à la 5G. La société est engagée auprès de plus de 60 opérateurs leaders mondiaux. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless en matière de solutions RAN virtualisées ouvertes à technologies multiples ont été récompensées par plus de 70 prix dans le secteur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.parallelwireless.com. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1096792/Parallel_Wireless.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1004727/PW_FullColor_CMYK_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless