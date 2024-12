Internetvideos von Prominenten erhöhen Beliebtheit von Hainan als Reiseziel

HAIKOU, China, 13. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ein Bericht des Hainan International Media Center (HIMC):

Da die Visafreiheit Hainans in diesem Jahr den Zugang zur südchinesischen Inselprovinz weiter erleichterte, stieg die Zahl der internationalen Touristen – darunter auch Reiseblogger, die Hainan erkundeten. Ab Oktober werden vier beliebte Internetpromis aus Italien, Kanada und Großbritannien eingeladen, die Stadtlandschaft und die kulturelle Atmosphäre des Freihandelshafens zu erkunden.

Vom Spaziergang durch Haikous alte Qilou-gesäumte Straßen bis hin zum schönsten Fischerdorf Chinas auf der Westinsel von Sanya dokumentierten die vier Vlogger jeden Moment ihrer Hainan-Reise und teilten Inhalte auf TikTok, Instagram, YouTube und anderen Social-Media-Plattformen, die insgesamt über 10 Millionen Aufrufe verzeichneten.

Die italienische Social-Media-Celebrity Yasmin Von Roon postete ihre Hainan-Reiseerfahrungen auf Instagram und TikTok, was zu mehr als 1,4 Millionen Views und 560.000 Likes führte. Als globale Reisebloggerin hat Yasmin bereits weite Teile der Welt bereist, doch trotz ihrer reichen Erfahrung als Reisende übertraf die Kulturreise durch Hainan alle ihre Erwartungen. Sie beschloss, das Datum ihres Rückfluges zu verschieben, um länger auf Boundary Island zu verweilen.

Jared Faa, ein kanadischer Vlogger, hatte seit 20 Jahren darauf gewartet, seine Eltern nach Hainan zu begleiten, wo sie einst arbeiteten. Seine Eltern waren völlig überrascht und überwältigt angesichts der Entwicklung von Hainan, seit sie zuletzt einen Fuß auf die Insel gesetzt hatten. In Jareds erstem YouTube-Video über die Rückkehr seiner Eltern nach Hainan zeigte er ihre Reaktionen bei einem Besuch ihres früheren Arbeitsplatzes und ihrer Wohnung sowie die neuen Entdeckungen, die sie unterwegs machten. Das Video wurde in der kurzen Zeit seit seiner Veröffentlichung bereits über 200.000 Mal angesehen, wobei die Zahl der Aufrufe weiter steigt und viele Viewer eigene Erinnerungen an Hainan im Kommentarbereich posten. Auch andere Hainan-Videos von Jared haben viel Aufmerksamkeit erregt und wurden auf internationalen Social-Media-Plattformen insgesamt über 6,6 Millionen Mal angesehen.

Der italienische Fotograf Fabio Nodari liebt es, seine Linse auf lokale Kultur, Naturszenen und Bräuche zu richten. Seine Hainan-Videos haben über 350.000 Aufrufe auf Instagram, X und YouTube. Auch der britische Social-Media-Star Harvey Charles hat positive Kommentare zu seinem Video erhalten, beispielsweise „Wegen dieses Videos habe ich mich in Hainan verliebt. Ich möchte die Insel sobald wie möglich besuchen."

Das vom Hainan International Media Center und Hinews gemeinsam organisierte Internet-Event „An Open Future – The Power of Youth and Dreams in the Hainan FTP" („Eine offene Zukunft – Die Kraft der Jugend und der Träume im Freihandelshafen von Hainan") hat mit jedem neuen Video, das die Insel zeigt, große Wellen geschlagen und so die Entwicklung der Kultur- und Tourismusbranche in Hainan gefördert und die internationale Sichtbarkeit des FTP Hainan erhöht.

