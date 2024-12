Les vidéos de célébrités sur internet stimulent la popularité des voyages à Hainan

HAIKOU, Chine, 13 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Rapport de Hainan International Media Center (HIMC) :

Cette année, alors que la politique d'exemption de visa de Hainan a continué à faciliter l'accès à la province insulaire du sud de la Chine, le nombre de voyageurs internationaux a eu tendance à augmenter, avec une hausse du nombre de blogueurs explorant Hainan. À partir du mois d'octobre, quatre célébrités de l'internet, originaires d'Italie, du Canada et du Royaume-Uni, ont été spécialement invitées à découvrir les paysages urbains et l'atmosphère culturelle du port de libre-échange.

Italian social media celebrity Yasmin Von Roon gets a chance to visit the Bird’s Nest Resort that she has been looking forward to seeing at the Yalong Bay Tropical Paradise Forest Park. Italian vlogger Fabio Nodari takes a selfie with a Li elder in Hainan's Binglanggu (Betel Nut Valley) Li and Miao Cultural Tourism Area.

Qu'il s'agisse de se promener dans les anciennes rues alignées de qilou de Haikou ou d'apprécier le plus beau village de pêcheurs de Chine sur l'île ouest de Sanya, les quatre vloggers ont documenté chaque instant de leur voyage à Hainan, partageant du contenu sur TikTok, Instagram, YouTube et d'autres plateformes de médias sociaux qui ont recueilli plus de dix millions de vues au total.

La célébrité italienne des médias sociaux Yasmin Von Roon a publié ses expériences de voyage à Hainan sur Instagram et TikTok, ce qui lui a valu plus de 1,4 million de vues et 560 000 likes. Blogueuse spécialisée dans les voyages internationaux, Yasmin a parcouru de grandes parties du monde, mais même sa grande expérience du voyage ne l'a pas préparée à son périple culturel à Hainan, qui l'a tellement étonnée qu'elle a décidé de changer la date de son billet de retour afin de rester plus longtemps sur l'île frontalière.

Jared Faa, un blogueur canadien, attendait depuis 20 ans de pouvoir ramener ses parents à Hainan, où ils travaillaient autrefois. Ses parents ont été totalement surpris par la transformation radicale qu'a connue Hainan depuis qu'ils ont mis les pieds sur les rives de l'île pour la dernière fois. Dans la première vidéo YouTube de Jared sur le retour de ses parents à Hainan, il montre leurs réactions à l'idée de retrouver leur ancien lieu de travail et leur ancien appartement, ainsi que les nouvelles découvertes qu'ils ont faites en cours de route. La vidéo a été visionnée plus de 200 000 fois depuis sa publication. Le nombre de vues continue d'augmenter, et de nombreux spectateurs ont fait part de leurs propres souvenirs de Hainan dans la section des commentaires. Plusieurs autres vidéos de Jared sur Hainan ont également suscité beaucoup d'intérêt, avec un total de plus de 6,6 millions de vues sur les plateformes internationales de médias sociaux.

Le photographe italien Fabio Nodari aime tourner son objectif vers la culture locale, les scènes de nature et les coutumes. Ses vidéos sur Hainan totalisent plus de 350 000 vues sur Instagram, X et YouTube. La célébrité britannique Harvey Charles, présente sur les réseaux sociaux, a également suscité des commentaires positifs, tels que « Je suis tombé amoureux de Hainan grâce à cette vidéo. Je veux vraiment y aller quand j'aurai le temps ».

L'événement internet « An Open Future - The Power of Youth and Dreams in the Hainan FTP », organisé conjointement par le Hainan International Media Center et Hinews, a suscité de nombreuses réactions positives à chaque nouvelle vidéo présentant l'île, promouvant le développement de la culture et des industries touristiques de Hainan et renforçant la visibilité internationale du FTP de Hainan.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579778/Italian_social_media_celebrity_Yasmin_Von_Roon_a_chance_visit.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2579779/Italian_vlogger_Fabio_Nodari_takes_a_selfie_a_Li_elder.jpg