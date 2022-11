Interplex annonce des produits de connexion carte-à-carte à plusieurs rangées empilables qui offrent une flexibilité sans précédent

Le produit de qualité automobile offrant une solution fiable, reproductible et polyvalente qui peut être adaptée aux exigences spécifiques des clients.

SINGAPOUR, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Interplex , un leader mondial dans la conception et la fabrication de produits mécaniques et d'interconnexions, répond avec succès à la demande croissante du marché pour des interconnexions à haute densité dans des scénarios d'application difficiles. La société vient de lancer son produit de connexion carte-à-carte (BTB) à plusieurs rangées .

Multi-Row Board-to-Board Connector

Grâce à la conception exclusive en biscuit encliquetable, ce concept d'interconnexion ingénieux va bouleverser l'industrie en permettant d'empiler plusieurs unités de connexion. Cela signifie que les interconnexions peuvent être dimensionnées de manière appropriée tout en évitant de devoir les construire sur mesure. L'approche économique unique adoptée par Interplex permettra de répondre à différentes exigences en matière de nombre de broches via la même plateforme d'interconnexion de base, sans dépenses ou efforts d'ingénierie supplémentaires.

Les nouveaux connecteurs BTB à rangées multiples comportent des broches miniPLX™ de 0,4 mm à enfoncer , ce qui élimine le besoin de soudure. Ces broches sont fabriquées à partir d'un alliage de cuivre et présentent de très faibles niveaux de résistance de contact (<1 mΩ). Chaque broche a une capacité de transport de courant de 3A. Le revêtement optionnel de ces broches avec la technologie de placage IndiCoat™ brevetée par l'entreprise atténue l'accumulation de barbe d'étain, afin d'éviter les risques de court-circuit et de prolonger la durée de vie opérationnelle.

Les connecteurs BTB à rangées multiples d'Interplex sont disponibles dans des hauteurs d'empilage de cartes allant de 7 à 30 mm. Ils peuvent avoir entre 1 et 6 rangées, avec jusqu'à 30 bornes de contact incorporées dans chaque rangée. Conformes aux exigences de performance de l'industrie automobile, ces produits robustes peuvent résister à des niveaux d'humidité élevés (cycle de 8 heures jusqu'à 10 % d'humidité relative), des chocs (35 g pendant 5 à 10 ms sur 10 axes) et des vibrations (8 heures par axe). Une plage de températures de fonctionnement de -40 °C à +150 °C est prise en charge.

« Pouvoir faire rentrer suffisamment de broches de bornes d'interconnexion dans un espace réduit, sans avoir de surplus, est une priorité pour tous nos clients. Dans le même temps, il est également vital de maintenir un faible coût total de possession », a expliqué Ralph Semmeling, directeur du portefeuille de produits pour les connecteurs personnalisés chez Interplex. « Cela signifie que les entreprises avec lesquelles nous traitons veulent avoir accès à des produits standard à des prix attractifs, mais avec la flexibilité inhérente qu'offre une stratégie basée sur la personnalisation. Notre nouvelle plateforme d'interconnexion empilable leur permet de gagner sur les deux tableaux. Elle leur permet de concevoir en respectant le budget. »

Les connecteurs BTB à plusieurs rangées à la fois robustes, haute densité et évolutifs seront destinés à une grande variété d'applications. Parmi les plus importantes, citons les véhicules électriques (VE), en particulier pour les fonctions de direction assistée électrique et d'unités de commande électronique. Il est également possible d'utiliser ces connecteurs dans les systèmes d'automatisation industrielle (comme les robots), le matériel de transport (trains), l'instrumentation médicale (comme les scanners d'imagerie), etc.

Pour en savoir plus sur les connecteurs BTB à plusieurs rangées d'Interplex, rendez-vous sur le site https://interplex.com/ds/multi-row-board-to-board-connectors/ .

À propos d'Interplex

Interplex, leader mondial de la conception et de la fabrication de produits mécaniques et d'interconnexions, est un fournisseur incontournable pour résoudre des problèmes de conception complexes sur les marchés de l'e-mobilité, de l'information et des communications, et des sciences médicales et de la vie. Nous créons de la valeur en aidant nos clients à réduire leur coût total de possession et à atteindre cet objectif en tirant parti de nos compétences multidisciplinaires uniques dans les domaines de l'électromécanique et de la mécanique. Basée à Singapour, Interplex compte plus de 13 000 employés répartis sur 33 sites et 13 pays où toutes ses activités sont menées de manière socialement responsable, avec un impact minimal sur l'environnement.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.interplex.com

Contact pour les médias :

Interplex

Marcella Saracco

[email protected]

+00 33677562669

Contact de l'agence :

Publitek

Erin McMahon

[email protected]

+001 630.962.7535

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1948671/Interplex.jpg

SOURCE Interplex