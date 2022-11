Interplex anuncia conectores de placa a placa empilháveis de múltiplas fileiras que proporcionam flexibilidade sem precedentes

O produto de grau automotivo oferece uma solução confiável, reprodutível e versátil que pode ser ampliada de acordo com as necessidades específicas do cliente

SINGAPURA, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Interplex, líder mundial em projeto e fabricação de produtos de interconexão e mecânicos, está atendendo com sucesso à crescente demanda do mercado por interconexões de alta densidade em cenários de aplicações desafiadoras. A empresa acaba de lançar seu conector de placa a placa (BTB) de múltiplas fileiras.

Graças ao design exclusivo de encaixe , este conceito engenhoso de interconexão inovará o setor, permitindo que várias unidades de conectores possam ser empilhadas. Isso significa que as interconexões podem ser adequadamente dimensionadas, ao mesmo tempo evitando a necessidade de que elas sejam personalizadas. A abordagem única com boa relação custo-benefício que a Interplex adotou permitirá que requisitos diferentes de número de pinos sejam atendidos por meio da mesma plataforma básica de interconexão, sem nenhuma despesa adicional ou esforço da engenharia.

Os novos conectores BTB de múltiplas incluem pinos com encaixe por pressão miniPLX™ de 0,4mm, dispensando a necessidade de solda. Esses pinos são fabricados com uma liga de cobre e apresentam níveis muito baixos de resistência a contato (<1mΩ). Cada pino tem uma capacidade de transporte de corrente de 3A. O revestimento opcional desses pinos com a tecnologia patenteada de revestimento IndiCoat™ da empresa reduz o acúmulo de filamentos, a fim de prevenir o risco de curto circuitos e estender a vida operacional.

Os conectores BTB de múltiplas fileiras da Interplex estão disponíveis em alturas de empilhamento na placa de 7 mm a 30 mm. Eles podem ter entre uma e seis fileiras, com a incorporação de até 30 terminais de contato em cada fileira. Em conformidade com os requisitos de desempenho automotivo, esses produtos robustos podem suportar altos níveis de umidade (oito horas com até 10% de umidade relativa), choques (35g para 5 a 10 ms em 10 eixos) e vibrações (oito horas por eixo). Comporta uma faixa de temperatura de funcionamento de -40 °C a +150 °C.

"Poder encaixar pinos terminais de interconexão suficientes em um pequeno espaço sem ter excesso é uma prioridade para todos os nossos clientes. Ao mesmo tempo, manter o custo total de propriedade baixo também é vital para eles", explicou Ralph Semmeling, diretor do portfólio de produtos para conectores personalizados da Interplex. "Isso significa que as empresas com as quais fazemos negócios desejam acesso a produtos prontos para o uso com faixas de preço atrativas, mas com a flexibilidade inerente que seguir uma estratégia baseada no cliente oferece. Nossa nova plataforma de interconexão empilhável oferece o melhor dos dois mundos, permitindo que eles controlem os custos."

Os conectores BTB robustos, de alta densidade e escaláveis serão direcionados para uma ampla variedade de aplicações. Entre as mais proeminentes dessas aplicações estarão os veículos elétricos (EVs), particularmente para as funções de direção elétrica e unidades de controle eletrônico. Também existem oportunidades para que esses conectores sejam utilizados em sistemas de automação industrial (como robôs), hardware de transporte (trens), instrumentação médica (como equipamentos de aquisição de imagens), etc.

Para mais informações sobre os conectores BTB de múltiplas fileiras da Interplex, acesse https://interplex.com/ds/multi-row-board-to-board-connectors/.

