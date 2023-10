Interplex annonce le lancement d'ENNOVI, une entreprise d'électrification de la mobilité

La nouvelle société sera spécialisée dans la conception, le développement et l'ingénierie de systèmes de batteries et de produits pour véhicules électriques

SINGAPOUR, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Blackstone, en partenariat avec sa société de portefeuille Interplex, leader mondial des produits d'interconnexion et de mécanique innovants et personnalisés, a annoncé le lancement stratégique d'ENNOVI, une nouvelle entreprise d'électrification de la mobilité qui conçoit, développe et conçoit des solutions d'interconnexion innovantes pour les systèmes de batterie, d'alimentation et de signalisation pour la prochaine génération de véhicules électriques (VE). Le lancement d'ENNOVI marque l'aboutissement d'une réorganisation stratégique et d'une transformation des activités principales d'Interplex afin de mieux servir ses clients. En tant que nouvelle société autonome, ENNOVI sera principalement spécialisée dans le développement de solutions d'électrification automobile et sera placée sous la direction de Stefan Rustler en tant que PDG.

Blackstone Logo

ENNOVI s'engage à servir les plus grandes marques et les plus grands fabricants de véhicules électriques et à les aider à accéder plus rapidement à un avenir électrique, où qu'ils se trouvent dans le monde. La nouvelle société conçoit et conçoit des solutions de batterie, de plate-forme d'alimentation et d'interconnexion de signaux pour la prochaine génération de véhicules électriques. Interplex continuera à donner la priorité aux datacoms et au marché industriel en proposant des solutions mécaniques de haute précision et des technologies de barres omnibus.

Stefan Rustler, PDG d'ENNOVI, a déclaré : « Je suis ravi de présenter ENNOVI au monde entier. Nous sommes passionnés par l'idée d'aider nos clients à s'électrifier plus rapidement. Ce nouveau chapitre permet à notre activité de mobilité d'accorder un nouvel intérêt à l'industrie automobile, en faisant appel aux meilleurs talents du secteur afin de répondre aux demandes croissantes des fabricants de véhicules électriques. Avec le lancement d'ENNOVI, nous sommes à l'avant-garde des dernières avancées technologiques qui façonnent le secteur. »

Ed Huang, COO de Private Equity Asia, Blackstone, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la création d'ENNOVI, qui se concentrera sur l'électrification de la mobilité, un secteur en pleine croissance à l'échelle mondiale et un acteur clé de la transition plus générale vers l'énergie durable. ENNOVI est bien placée pour fournir des solutions innovantes et personnalisées en tant que partenaire stratégique à long terme pour ses clients. ENNOVI bénéficiera des 60 ans d'expérience d'Interplex et de son expertise mondiale en matière de solutions de connexion personnalisées. »

M. Ulrich Spiesshofer, président d'Interplex et président d'Ennovi, Blackstone, a déclaré : « Nous avons formé pour ENNOVI une équipe de gestion mondiale composée de leaders solides et ayant fait leurs preuves, qui possèdent des décennies d'expérience industrielle et technique pertinente. Sous la direction de Stefan et grâce à son expérience internationale dans la création d'entreprises à croissance accélérée, ENNOVI favorisera l'excellence du service à la clientèle en tant qu'entreprise spécialisée dans les solutions de mobilité globales et façonnera nos opérations pour prospérer dans l'un des secteurs industriels à la croissance la plus rapide. »

Grâce à cette séparation d'ENNOVI des activités d'Interplex, la nouvelle entreprise pourra mieux servir sa clientèle mondiale et investir dans ses sites de fabrication et de recherche-développement, actuellement répartis dans les principales zones géographiques.

Pour en savoir plus sur ENNOVI, rendez-vous sur www.ennovi.com.

À propos d'ENNOVI :

ENNOVI, partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, est un leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions personnalisées d'interconnexion et de systèmes de haute précision pour les véhicules électriques. L'entreprise est entièrement dédiée au marché de la mobilité et possède l'agilité nécessaire pour répondre rapidement aux besoins des équipementiers de véhicules électriques, qu'il s'agisse de produits, de processus ou de fabrication, et ce, à l'échelle mondiale. ENNOVI accélère la réalisation des idées et des exigences des clients du marché des véhicules électriques grâce à des compétences de bout en bout dans les domaines des plateformes de batteries, de l'alimentation et de l'interconnexion des signaux. ENNOVI, dont le siège social se trouve à Singapour, compte plus de 7 000 employés répartis sur 15 sites dans le monde, où toutes ses activités sont socialement responsables et ont un impact minimal sur l'environnement. ENNOVI. Électrifier plus rapidement. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com.

À propos de Blackstone :

Blackstone est le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les communautés dans lesquelles nous travaillons. Pour ce faire, nous faisons appel à des personnes extraordinaires et utilisons des capitaux flexibles pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 1000 milliards de dollars d'actifs sous gestion comprennent des véhicules d'investissement axés sur le capital-investissement, l'immobilier, la dette et les actions publiques, les infrastructures, les sciences de la vie, les actions de croissance, le crédit opportuniste, le non-investment grade credit, les actifs réels et les fonds secondaires, le tout sur une base mondiale. D'autres informations sont disponibles sur www.blackstone.com.

