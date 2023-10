Interplex Anuncia o Lançamento da ENNOVI, um Negócio de Eletrificação de Mobilidade.

A nova empresa se concentrará no projeto, desenvolvimento e engenharia de sistemas e produtos de baterias para veículos elétricos

SINGAPURA, 4 de Outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A Blackstone, em parceria com a empresa de seu portfólio, a Interplex, líder mundial em produtos inovadores e personalizados de interconexão e mecânicos, anunciou o lançamento estratégico da ENNOVI, um novo negócio de soluções de eletrificação de mobilidade que projeta, desenvolve e engenha soluções inovadoras de interconexão para sistemas de bateria, energia e sinal para a próxima geração de veículos elétricos (EVs). O lançamento da ENNOVI marca o ápice de uma reorganização estratégica e transformação do negócio principal da Interplex para melhor servir os seus clientes. Como uma nova empresa autônoma, a ENNOVI se concentrará principalmente nas soluções de eletrificação automotiva e será liderada por Stefan Rustler como CEO.

A ENNOVI está comprometida em servir as principais marcas e fabricantes de veículos elétricos do mundo e ajudá-las a alcançar um futuro elétrico mais rapidamente, a partir de qualquer lugar do mundo. A nova empresa projeta e engenha soluções de interconexão de bateria, plataforma de energia e interconexão de sinal para a próxima geração de veículos elétricos. A Interplex continuará priorizando o mercado de datacom e industrial com soluções mecânicas de alta precisão e tecnologias de barramento.

Stefan Rustler, CEO da ENNOVI, disse: "Estou entusiasmado em apresentar a ENNOVI ao mundo. Somos apaixonados em ajudar nossos clientes a se eletrificarem mais rápido. Este novo capítulo dá ao nosso negócio de mobilidade um foco renovado na indústria automotiva, alocando os melhores talentos da indústria para garantir que iremos atender às crescentes demandas dos fabricantes de veículos elétricos. Ao lançar a ENNOVI, estamos na vanguarda dos mais recentes avanços tecnológicos que moldam a indústria."

Ed Huang, COO da Private Equity Ásia, Blackstone, disse: "Estamos entusiasmados com a criação da ENNOVI, que se concentrará na eletrificação da mobilidade, um setor de rápido crescimento global e um contribuinte chave para a mudança mais ampla em direção à energia sustentável. A ENNOVI está bem posicionada para fornecer soluções inovadoras e personalizadas como uma parceira estratégica de longo prazo para seus clientes. A ENNOVI se beneficiará do histórico de 60 anos da Interplex e da experiência global em soluções personalizadas de conectores."

O Dr. Ulrich Spiesshofer, Presidente da Interplex e Presidente da Ennovi, Blackstone disse: "Formamos para a ENNOVI uma equipe de gestão global de líderes fortes e comprovados que possuem décadas de experiência relevante na indústria e em tecnologia. Sob a liderança de Stefan e com seu histórico global de moldar negócios para crescimento acelerado, a ENNOVI impulsionará a excelência no atendimento ao cliente como um negócio focado em soluções de mobilidade global e moldará nossas operações para prosperar em um dos mercados industriais de mais rápido crescimento".

Através desta separação da ENNOVI da Interplex, o novo negócio servirá melhor sua base global de clientes e investirá em suas instalações de fabricação, pesquisa e desenvolvimento, atualmente localizadas em grandes regiões geográficas.

Saiba mais sobre a ENNOVI em www.ennovi.com

Sobre a ENNOVI:

A ENNOVI, uma Parceira de Soluções de Eletrificação de Mobilidade, é líder mundial no design e fabricação de soluções de interconexão personalizadas e de alta precisão para veículos elétricos. A empresa está totalmente dedicada ao mercado de mobilidade, com agilidade para atuar com rapidez no atendimento às necessidades dos fabricantes de veículos elétricos, desde produtos, processos e fabricação, em nível global. A ENNOVI está acelerando as ideias e requisitos dos clientes do mercado de veículos elétricos por meio de competências ponta a ponta em plataformas de baterias, necessidades de interconexão de energia e sinal. Com sede em Singapura, a ENNOVI tem mais de 7.000 funcionários em 15 locais em todo o mundo, onde todas as suas atividades são socialmente responsáveis, com impacto ambiental mínimo. ENNOVI. Eletrifique mais rápido. Saiba mais em www.ennovi.com .

Sobre a Blackstone:

A Blackstone é a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Procuramos criar um impacto econômico positivo e valor a longo prazo para os nossos investidores, as empresas em que investimos e as comunidades onde trabalhamos. Fazemos isso utilizando pessoas extraordinárias e capital flexível para ajudar as empresas a resolver problemas. Nosso US$ 1 trilhão em ativos sob gestão inclui veículos de investimento focados em capital privado, imóveis, dívida pública e capital, infraestrutura, ciências da vida, capital de crescimento, crédito oportunista de grau de não investimento, ativos reais e fundos secundários, todos em uma base global. Mais informações estão disponíveis em www.blackstone.com.

