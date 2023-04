Interplex atinge os mais altos padrões de sustentabilidade

Fabricante da Interconnect recebe a mundialmente prestigiada certificação EcoVadis de platina pelo segundo ano consecutivo e dois prêmios no Asia Sustainability Reporting Awards.

CINGAPURA, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Especializada em projetos e fabricação avançados de conectores personalizados e soluções para produtos de alta precisão, a Interplex fortaleceu ainda mais sua posição como líder em sustentabilidade ao receber, mais uma vez, a certificação de platina da agência EcoVadis.

EcoVadis platinum accreditation

Exigindo uma análise completa de todos os aspectos das operações das empresas, o credenciamento de sustentabilidade da EcoVadis é reconhecido em todos os setores da indústria. Ao atingir o nível de platina, a Interplex está no top 1% das mais de 100 mil empresas avaliadas anualmente. Consequentemente, os clientes que adquirem produtos da Interplex podem ter total confiança nas credenciais éticas e ambientais da empresa. Juntamente com o credenciamento premium da EcoVadis, a Interplex também foi homenageada nos Prêmios de Relatórios de Sustentabilidade Asiática. Como finalista em três categorias diferentes, a empresa recebeu o prêmio de ouro na categoria de Melhor Relatório de Sustentabilidade de uma Empresa Privada, além do prêmio de bronze na categoria de Melhor Relatório Climático.

A Interplex implementou várias iniciativas de sustentabilidade nos últimos anos. Elas visam reduzir a pegada de carbono, melhorar a eficiência energética, fortalecer a dependência de eletricidade renovável, reduzir resíduos e garantir uma melhor gestão química e conservação da água. Garantir a saúde/bem-estar da equipe, melhorar a diversidade no local de trabalho, oferecer suporte à comunidade e promover a sustentabilidade em toda a cadeia de suprimentos também são prioridades importantes. A Interplex continua fazendo grandes investimentos em sustentabilidade, com equipes dedicadas localizadas em cada uma de suas unidades espalhadas em todo o mundo.

"Houve grandes mudanças no cenário, com a sustentabilidade agora tendo uma influência significativa nas decisões de compra dos clientes. Auditorias detalhadas de sustentabilidade devem, portanto, ser conduzidas pelos fabricantes", explica o CEO da Interplex, Alex Perrotta. "Fizemos um grande esforço para colocar a Interplex na vanguarda da sustentabilidade, e obter o credenciamento de mais alto nível da EcoVadis nos torna um modelo a ser seguido por outras empresas."

"A sustentabilidade é fundamental para nossa estratégia de negócios em andamento", acrescenta a diretora de sustentabilidade da Interplex, Nantha Kumar Chandran. "Reconhecemos que nossas ações têm impactos ecológicos e sociais e nos esforçamos para conter os efeitos negativos, ao mesmo tempo em que maximizamos resultados positivos. Ao atingir uma cobiçada classificação platinum da EcoVadis estamos muito à frente da concorrência. Isso significa que nossa base de clientes em todo o mundo sabe que somos uma marca em que eles podem confiar".

Sobre a Interplex

A Interplex, líder mundial em projeto e fabricação de soluções personalizadas de interconexão e produtos mecânicos de alta precisão, é uma opção preferida para resolver desafios complexos de design para os mercados de mobilidade eletrônica, médica e de tecnologia da informação e comunicação (TIC). Criamos valor ao ajudar nossos clientes a reduzir seu Custo Total de Propriedade (CTP) e alcançar isso, aproveitando nosso conjunto único de habilidades multidisciplinares de disciplinas eletromecânicas e mecânicas. Com sede em Cingapura, a Interplex tem mais de 11.000 funcionários em 20 unidades e 13 países e 6 principais centros de P&D, onde todas as suas atividades são conduzidas de forma socialmente responsável, com impacto mínimo sobre o meio ambiente. Saiba mais em www.interplex.com

