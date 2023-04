Interplex atteint les normes les plus élevées en matière de développement durable

Ce fabricant de produits d'interconnexions obtient l'accréditation platine EcoVadis universellement respectée pour la deuxième année consécutive, et reçoit deux prix lors des Asia Sustainability Reporting Awards

SINGAPOUR, 19 avril 2023 /PRNewswire/ -- Spécialiste de la conception et de la fabrication avancées produits d'interconnexions personnalisés et de solutions de produits de haute précision, Interplex a encore renforcé sa position de leader en matière de développement durable en recevant une fois de plus l'accréditation platine de l'agence de notation EcoVadis.

EcoVadis platinum accreditation

Exigeant une analyse approfondie de chaque aspect des activités des entreprises, l'accréditation EcoVadis en matière de développement durable est reconnue dans tous les secteurs de l'industrie. En obtenant la note platine, Interplex se situe dans les 1 % les plus performants des 100 000 entreprises évaluées chaque année. Par conséquent, les clients qui achètent des produits Interplex peuvent avoir une confiance totale dans les références éthiques et environnementales de la société. Outre son accréditation EcoVadis de niveau supérieur, Interplex a également été récompensée lors des Asia Sustainability Reporting Awards (prix asiatiques des rapports sur la durabilité). Présélectionnée dans trois catégories différentes, la société a reçu le prix d'or dans la catégorie « Meilleur rapport de durabilité d'une entreprise privée », ainsi que le prix de bronze dans la catégorie « Meilleur rapport sur le climat ».

Interplex a mis en œuvre un large éventail d'initiatives en matière de développement durable au cours des dernières années. Ces initiatives concernent la réduction de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique, une plus grande dépendance à l'égard de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, la réduction des déchets, une meilleure gestion des produits chimiques et la conservation de l'eau. Garantir la santé et le bien-être du personnel, améliorer la diversité sur le lieu de travail, apporter un soutien à la communauté et promouvoir la durabilité tout au long de la chaîne d'approvisionnement sont également des priorités essentielles. Interplex continue d'investir considérablement dans le développement durable, avec des équipes dédiées sur chacun de ses sites dans le monde.

« Des changements majeurs sont intervenus dans le paysage, le développement durable ayant désormais une influence significative sur les décisions d'achat des clients. Les fabricants doivent donc procéder à des audits détaillés en matière de durabilité, a commenté Alex Perrotta, PDG d'Interplex. Nous avons déployé des efforts considérables pour placer Interplex à l'avant-garde du développement durable, et l'obtention de l'accréditation de niveau supérieur d'EcoVadis fait de nous un modèle auquel d'autres entreprises peuvent aspirer. »

« Le développement durable est au cœur de notre stratégie commerciale, a ajouté Nantha Kumar Chandran, responsable du développement durable chez Interplex. Nous reconnaissons que nos actions ont un impact écologique et sociétal et nous nous efforçons de réduire les impacts négatifs tout en maximisant les résultats positifs. En obtenant la très convoitée note platine d'EcoVadis, nous avons une longueur d'avance sur la concurrence. Cela signifie que nos clients du monde entier savent que nous sommes une marque en laquelle ils peuvent avoir confiance. »

Contact pour les médias :

Interplex

Selvan Wilhelm

+33 6 74 71 80 47

[email protected]

Contact de l'agence :

Publitek US

Erin McMahon

+1 630.962.7535

[email protected]

Publitek Allemagne

Carsten Otte

+49 (0)4181 968098-80

[email protected]

À propos d'Interplex

Interplex, leader mondial de la conception et de la fabrication de produits mécaniques et d'interconnexions personnalisés et à haute précision, est un fournisseur incontournable pour résoudre des problèmes de conception complexes sur les marchés de l'e-mobilité, de la médecine et de l'information et des communications (TIC). Nous créons de la valeur en aidant nos clients à réduire leur coût total de possession (TCO) et à atteindre cet objectif en tirant parti de nos compétences multidisciplinaires uniques dans les domaines de l'électromécanique et de la mécanique. Basée à Singapour, Interplex compte plus de 11 000 employés répartis sur 20 sites et 13 pays ainsi que six principaux centres de recherche et développement où toutes ses activités sont menées de manière socialement responsable, avec un impact minimal sur l'environnement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.interplex.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2057515/ecovadis_platinum.jpg

SOURCE Interplex