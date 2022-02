INTERPRETAÇÃO DE SEBASTIÁN YATRA DE "DOS ORUGUITAS" NO FILME "ENCANTO" DA DISNEY RECEBE INDICAÇÃO AO OSCAR DE "MELHOR CANÇÃO ORIGINAL"

"Sebastián está apenas começando, com o que certamente será um 2022 incrível." - E! News

"Sebastián Yatra conquista uma sequência de vitórias." - BILLBOARD

O premiado e talentoso Sebastián Yatra (@SebastianYatra) também lançou recentemente "Dharma", seu terceiro álbum, de 17 faixas, gravado em estúdio, que derruba qualquer classificação de gênero, juntamente com certificações de vários discos de platina, 2,3 bilhões de reproduções combinadas e um 1º lugar nas listas do Spotify de álbuns de estreia nos EUA e no mundo. "Dharma" atingiu o primeiro lugar no streaming de músicas latinas e listas de vendas de músicas digitais latinas da Billboard. O álbum ficou em nº 23 no Spotify globalmente 🌎 e entre os dez primeiros em sete países, incluindo o segundo lugar na Espanha 🇪🇸 e o quarto lugar na Argentina 🇦🇷, no Equador 🇪🇨 e no Peru 🇵🇪.

O 47º artista mais transmitido no YouTube está formando a base para a música latina em seus lançamentos de singles massivos, incluindo o single super sucesso atual ("Tacones Rojos"), que está sendo transmitido nas 50 mais tocadas no mundo do Spotify como a única música de um artista pop solo latino, o sucesso ganhador de oito discos de platina ("Pareja del Año"), seu sucesso que ganhou quatro discos de platina ("Chica Ideal") e a balada indicada ao GRAMMY latino "Adios".

"Tacones Rojos" continua a provar a força do criador de sucessos para compor músicas que fazem sentir bem, mantendo-se no topo como uma música pop líder em um gênero dominado pelo reggaeton, com mais de 271,7 milhões de reproduções e crescendo exponencialmente nas paradas globais de streaming e rádio, incluindo a nº 1 em rádio na Espanha, Argentina, Peru, Costa Rica, México e El Salvador. O álbum "Dharma" de Sebastián Yatra apresenta a contínua versatilidade do compositor em estilos musicais → [reproduzir aqui]!

"Apenas Sebastián Yatra pode fazer um álbum de 17 faixas com rock, cumbia, reggaeton e uma colaboração com Jonas Brothers. O terceiro álbum de estúdio do cantor colombiano, Dharma, é uma gravação versátil que certamente levará os fãs à loucura." - ROLLING STONE

"...o cantor e compositor colombiano Sebastián Yatra posiciona o terceiro álbum de estúdio, Dharma, como um mergulho profundo em sua arte e ponto de vista... Em 17 faixas, Yatra se arrisca com sua marca de cantor pop latino, desde a balada romântica "Tarde" até a dança vibrante de "Tacones Rojos" e a agitada pop-punk "Las Dudas", e se revela uma estrela natural em todas elas." - BILLBOARD

Baixe a arte do álbum "Dharma": [aqui]

"No momento, a vida é um sonho para o superastro colombiano Sebastián Yatra. Ele tem um novo e magnífico álbum, Dharma, e se apresenta no filme da Disney Encanto como a voz de Mariano e na trilha sonora… e se apresentará em um filme da Netflix que estreará em março. É realmente um bom momento para ser o artista de 27 anos…" - FORBES

"Sebastián Yatra tem uma nova sensação de serenidade e gratidão." - ET

"De reggaeton a baladas e boleros, passando por flamenco e terminando em rock and roll, o cantor/compositor colombiano não se poupou neste novo álbum." - FLAUNT

"Sebastián Yatra se recusa a ser colocado em uma caixa." "Dharma marca o terceiro álbum de estúdio de Yatra e é uma visão revigorantemente ousada da música de conceito aberto — o álbum não obedece às restrições de gêneros." - REMEZCLA

"...Yatra provoca aquela coceira sem nome que todos nós temos por um pouco de calor e um pouco de dança. Dharma é um terceiro álbum de sucesso... Yatra continua a fazer suas misturas pop, às vezes explorando as baladas do início de sua carreira, fazendo de Dharma um álbum diversificado." DJ BOOTH

"O álbum de Sebastián Yatra "Dharma", que derruba as classificações de gênero, é seu trabalho mais ambicioso" - mitú

O orquestrador musical versátil em termos de gêneros Sebastián Yatra também embarcará em sua "Turnê Mundial Dharma" em 23 de fevereiro, com mais cidades e países adicionados regularmente em seu site: hhttps://sebastianyatra.com/pages/shows-2022. Datas da América do Norte previstas para serem anunciadas em breve!

Sebastián Yatra trará a apresentação ao vivo para o palco do Premio Lo Nuestro, no qual também está indicado a quatro prêmios, incluindo "Premio Lo Nuestro Artista do Ano", "A Mistura Perfeita do Ano", "Artista Pop Solo do Ano" e "Colaboração Pop do Ano". A cerimônia de premiação do Premio Lo Nuestro será transmitida em 24 de fevereiro na Univision.

"Sebastián Yatra tem um ano movimentado pela frente — e pretende mergulhar em cada minuto dele." - PEOPLE

Baixar fotos da imprensa: [aqui] de Erick Fernando Quezada

Siga Sebastián Yatra no

Instagram

Facebook

Twitter

YouTube

Spotify

Apple Music

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742433/UMLE_Sebastian_Yatra.jpg

FONTE Universal Music Latin Entertainment

SOURCE Universal Music Latin Entertainment