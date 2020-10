Interpublic Group lança IPG DXTRA

NOVA YORK, 28 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- O Interpublic Group (NYSE: IPG) informou hoje que desenvolveu seu Constituency Management Group (CMG), o conjunto global da empresa controladora que reúne 28 marcas de serviços de marketing e agências alicercadas pela Weber Shandwick, Golin, Octagon, FutureBrand e Jack Morton, em uma entidade chamada IPG DXTRA.

A IPG DXTRA proporciona ao grupo de empresas altamente especializadas um poderoso mecanismo de colaboração criado para aprimorar o impacto e simplificar a execução e a gestão de soluções integradas. Surgiu da crescente demanda dos clientes em reimaginar o modelo tradicional de oferecer abordagens que sejam ágeis, inclusivas, enraizadas na cultura, mensuravelmente efetivas e eficientes.

As agências IPG DXTRA oferecem aos clientes a melhor expertise em relações públicas, vivencial, esportes e entretenimento, branding, presença digital, conteúdo social, marketing influenciador e muito mais. A nova marca também fortalece o vínculo do grupo com a controladora IPG para as soluções de Arquitetura Aberta que suas empresas oferecem para clientes compartilhados em todo o mundo.

"De forma independente, cada agência é uma fonte de energia", disse Andy Polansky, presidente e CEO da IPG DXTRA. "Quando organizamos qualquer combinação deste grupo para atender a um cliente, realizamos um ótimo trabalho e proporcionamos um impacto extraordinário".

Polansky observa que os clientes atualmente procuram diferentes meios para prosperar em ambientes de negócios complexos. "Temos visto que soluções de agência com configurações únicas e equipes diversificadas podem trazer resultados comerciais sólidos", disse ele. "O IPG DXTRA é desenvolvido para oferecer uma abordagem altamente estratégica e focada na integração real. É um modelo colaborativo que combina o potencial e a visão de organizações especializadas de uma forma que reconhece suas diferenças e maximiza o investimento do cliente".

Ele observou que a proposta não é tão ambiciosa porque reflete a maneira como as empresas da IPG DXTRA já estão trabalhando juntas para configurar soluções para clientes em diferentes áreas de especialização. "Nove em cada dez dos maiores clientes da IPG DXTRA contam com nossas equipes nos canais e disciplinas atuais", disse Polansky.

Além das cinco marcas centrais que abrangem desde relações públicas, passando por experiência e patrocínio, até branding, o portfólio global da IPG DXTRA inclui empresas premiadas como a R&CPMK, que conecta clientes por meio de entretenimento, estilo de vida, influenciadores e cultura pop; a agência de marketing digital de serviço completo, Genuine; agência de presença digital, Hugo & Cat; empresa de conteúdo social, That Lot; agência de marketing influenciador global, ITB; consultoria em transformação organizacional e de negócios, United Minds, e a primeira agência de publicidade The Brooklyn Brothers.

"A abordagem da IPG DXTRA possibilita às marcas da agência manter suas culturas e individualidades exclusivas enquanto contribuem para ajudar os clientes a serem mais resilientes e relevantes em um mundo cada vez mais complexo", disse Polansky. "Somos muitas marcas e milhares de pessoas talentosas que têm um objetivo comum: proporcionar impacto comercial a nossos clientes por meio de originalidade criativa e colaborativa, porque, acima de tudo, acreditamos que coisas boas acontecem quando pessoas diferentes se juntam", acrescentou Polansky.

Polansky assumiu o cargo de presidente e CEO da IPG DXTRA (anteriormente Constituency Management Group, ou CMG) em julho de 2019, após servir como CEO da Weber Shandwick desde 2012.

O lançamento da IPG DXTRA segue a nomeação da equipe de liderança do grupo de gestão no final de 2019, que inclui Cathy Calhoun, Diretora de Crescimento, Laura Schoen, Diretora de Saúde, Abby Gold, Diretora de Recursos Humanos, Margenett Moore-Roberts, Diretora de Diversidade e Inclusão, Christopher Carroll, Diretor Financeiro e Josh Kauffman, Conselheiro Geral e Vice-Presidente Sênior, Negócios e Assuntos Legais.

As empresas da IPG DXTRA incluem: Advantage, Cappuccino, Current Global, DeVries Global, dna Communications, Flipside, Frukt, FutureBrand, Futures Sport & Entertainment, Genuine, Golin, Hugo & Cat, ITB, Jack Morton, KRC Research, Milkmoney, Octagon Sports & Entertainment, Powell Tate, Prime Weber Shandwick, R & CPMK, Resolute Digital, ReviveHealth, That Lot, The Brooklyn Brothers, United Minds, UXUS, Virgo Health, Weber Shandwick.

A nova marca, identidade e novo site (www.IPGDXTRA.com) foram desenvolvidos pela FutureBrand e Hugo & Cat, ambos parte do coletivo da marca IPG DXTRA.

SOBRE A IPG DXTRA

A IPG DXTRA, parte do Interpublic Group, é um conjunto global de 28 marcas especializadas em marketing e conta com mais de 7.000 funcionários, alicerçados na Weber Shandwick, Golin, Octagon, Jack Morton e FutureBrand. As empresas integrantes da IPG DXTRA reúnem combinações únicas de habilidades e expertise sob demanda para clientes, incluindo vivencial, relações públicas, patrocínios, inovação, marca, marketing influenciador, presença digital, conteúdo social e analítica em categorias tão diversas como esportes, saúde, entretenimento, CPG, luxo, serviços tecnológicos e financeiros. Para obter mais informações, acesse www.IPGDXTRA.com.

Sobre a Interpublic

A Interpublic é fundamentada em valores, estimulada por dados e impulsionada pela criatividade. As principais marcas globais incluem Acxiom, Craft, FCB (Foote, Cone & Belding), FutureBrand, Golin, Huge, Initiative, Jack Morton, MAGNA, McCann, Momentum, MRM//McCann, MullenLowe Group, Octagon, R/GA, UM e Weber Shandwick. Outras marcas líderes incluem Avrett Free Ginsberg, Campbell Ewald, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday, ID Media e The Martin Agency. Para obter mais informações, acesse www.interpublic.com.

