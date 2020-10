Interpublic Group lance IPG DXTRA

-- L'offre évoluée du CMG place la collaboration au cœur d'un collectif mondial d'agences spécialisées dans les services de marketing en vue de fournir des solutions efficaces et intégrées --

NEW YORK, 28 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Interpublic Group (NYSE : IPG) a annoncé aujourd'hui qu'elle a transformé le Constituency Management Group (CMG), le collectif mondial de sociétés de portefeuille composé de 28 marques de services et d'agences de marketing, dont Weber Shandwick, Golin, Octagon, FutureBrand et Jack Morton, en une entité appelée IPG DXTRA.

IPG DXTRA permet au groupe d'entreprises hautement spécialisées de profiter d'un puissant moteur de collaboration conçu pour renforcer l'impact des solutions intégrées et en simplifier l'exécution et la gestion. Le collectif a été créé pour répondre à la demande croissante des clients de réinventer le modèle traditionnel afin de fournir des approches souples, inclusives, enracinées dans la culture, considérablement performantes et efficaces.

Les agences d'IPG DXTRA offrent aux clients une expertise de premier ordre dans les domaines des relations publiques, du marketing expérientiel, du sport et du divertissement, de la stratégie de marque, de l'expérience numérique, du contenu social, du marketing d'influence et plus encore. La nouvelle image de marque renforce également le lien du groupe avec la société mère IPG en ce qui concerne les solutions d'architecture ouverte que ses entreprises proposent à des clients communs du monde entier.

« Chaque agence représente une puissance autonome, » déclare Andy Polansky, Président et PDG d'IPG DXTRA. « Peu importe les entreprises de ce groupe que nous réunissons pour proposer une solution à un client, nous faisons un excellent travail et changeons réellement les choses. »

Selon M. Polansky, les clients d'aujourd'hui recherchent de nouvelles façons de réussir dans des environnements d'affaires complexes. « Nous avons vu à quel point les solutions d'agence uniquement configurées et les diverses équipes peuvent générer de puissants résultats d'affaires, » a-t-il dit. « IPG DXTRA est conçue pour offrir une approche hautement stratégique et ciblée en matière d'intégration réelle. Il s'agit d'un modèle de collaboration qui combine le pouvoir et la vision des organisations spécialisées de façon à honorer leurs différences et à maximiser les investissements des clients. »

Il souligne que la proposition n'est pas tellement ambitieuse, mais qu'elle reflète plutôt la façon dont les entreprises d'IPG DXTRA travaillent déjà ensemble afin de créer des solutions pour leurs clients dans différents domaines d'expertise. « Aujourd'hui, neuf des dix plus grands clients d'IPG DXTRA tirent parti de nos équipes au sein de différents canaux et domaines, » explique M. Polansky.

Au-delà de ses cinq marques principales des domaines des relations publiques, du marketing expérientiel, des commandites et de la stratégie de marque, le portefeuille mondial d'IPG DXTRA comprend des entreprises primées comme R&CPMK, qui établit des liens avec ses clients par le divertissement, le mode de vie, l'influence et la culture populaire; Genuine, une agence de marketing numérique offrant des services complets; Hugo & Cat, une agence spécialisée dans l'expérience numérique; That Lot, une agence spécialisée dans le contenu de médias sociaux; ITB, une agence mondiale de marketing d'influence; United Minds, une agence de services-conseils en transformation organisationnelle et opérationnelle; et The Brooklyn Brothers, une agence de publicité axée sur les médias acquis.

« L'approche d'IPG DXTRA permet aux marques d'agences de maintenir leur culture unique et leur individualité tout en collaborant pour aider les clients à être plus résistants et pertinents dans un monde de plus en plus complexe, » déclare M. Polansky. Nous comptons de nombreuses marques et des milliers de personnes talentueuses ayant pour unique but d'avoir un impact sur les résultats d'affaires de nos clients grâce à notre ingéniosité créative et collaborative. Nous croyons avant tout que de grandes choses se produisent lorsque différentes personnes unissent leurs forces, » ajoute M. Polansky.

M. Polansky est devenu Président et PDG d'IPG DXTRA (anciennement le Constituency Management Group, ou CMG) en juillet 2019. Il occupait auparavant le poste de Président Directeur Général chez Weber Shandwick depuis 2012.

Le lancement d'IPG DXTRA fait suite à la nomination de l'équipe de direction du groupe de gestion fin 2019 qui comprend Cathy Calhoun, Chef de la Croissance, Laura Schoen, Chef des Soins de Santé, Abby Gold, Chef des Ressources Humaines, Margenett Moore-Roberts, Chef de la Diversité et de l'Intégration, Christopher Carroll, Chef des Finances, et Joshua Kaufman, Avocat-Conseil Général et Vice-Président Principal, Affaires Commerciales et Juridiques.

Les entreprises d'IPG DXTRA sont les suivantes : Advantage, Cappuccino, Current Global, DeVries Global, dna Communications, Flipside, Frukt, FutureBrand, Futures Sport & Entertainment, Genuine, Golin, Hugo & Cat, ITB, Jack Morton, KRC Research, Milkmoney, Octagon Sports & Entertainment, Powell Tate, Prime Weber Shandwick, R&CPMK, Resolute Digital, ReviveHealth, That Lot, The Brooklyn Brothers, United Minds, UXUS, Virgo Health et Weber Shandwick.

La nouvelle marque, la nouvelle identité et le nouveau site Web (www.IPGDXTRA.com) ont été conçus par FutureBrand et Hugo & Cat, qui font tous deux partie du collectif de marques IPG DXTRA.

À PROPOS D'IPG DXTRA

IPG DXTRA, qui fait partie d'Interpublic Group, est un collectif mondial de 28 marques spécialisées en marketing composé de plus de 7 000 employés, dont Weber Shandwick, Golin, Octagon, Jack Morton et FutureBrand. Les entreprises d'IPG DXTRA réunissent des combinaisons uniques d'expertise et de compétences recherchées par leurs clients, y compris dans les domaines du marketing expérientiel, des relations publiques, des commandites, de l'innovation, de la stratégie de marque, du marketing d'influence, de l'expérience numérique, des médias sociaux et de l'analytique, et ce, dans des catégories aussi variées que le sport, les soins de santé, le divertissement, les biens de consommation, les produits de luxe, les technologies et les services financiers. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.IPGDXTRA.com.

À propos d'Interpublic

Interpublic est une entreprise fondée sur les valeurs, les données et la créativité. Les principales marques mondiales de l'entreprise comprennent Acxiom, Craft, FCB (Foote, Cone & Belding), FutureBrand, Golin, Huge, Initiative, Jack Morton, MAGNA, McCann, Momentum, MRM//McCann, MullenLowe Group, Octagon, R/GA, UM et Weber Shandwick. Parmi les autres grandes marques figurent Avrett Free Ginsberg, Campbell Ewald, Carmichael Lynch, Deutsch, Hill Holliday, ID Média et The Martin Agency. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.interpublic.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1320232/IPG_DXTRA_Logo.jpg

Related Links

cmgrp.com



SOURCE IPG DXTRA