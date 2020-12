Interventional Systems déploie avec succès le plus petit robot du monde pour les procédures percutanées

La petite taille de Micromate en fait le seul robot qui rentre dans le portique pour l'imagerie en direct pendant l'alignement et la correction de l'alignement en temps réel, tout en donnant au médecin un accès chirurgical illimité. Il rend les interventions complexes plus fluides et jusqu'à 66 % plus courtes tout en réduisant les radiations des patients jusqu'à 84 % et celles des utilisateurs jusqu'à 100 %.

« Nous sommes ravis de lancer enfin Micromate dans un environnement réel dans l'espace de radiologie interventionnelle, après des projets réussis en neurochirurgie et en chirurgie de la colonne vertébrale », déclare le Dr Michael Vogele, fondateur et PDG d'Interventional Systems, « nous avons eu d'excellents retours d'information sur le comportement du robot et nous avons vu le nombre d'opérations effectuées augmenter grâce à l'aide de Micromate ».

Le Dr Marco van Strijen, de l'hôpital St Antonius à Nieuwegein, aux Pays-Bas, est l'un des premiers utilisateurs de Micromate : « Micromate résout les quatre problèmes essentiels que toute robotique médicale devrait aborder : la facilité d'utilisation, la précision, la cohérence et une stabilité supérieure. » Le Dr van Strijen a effectué plus de 20 opérations avec Micromate depuis son déploiement à la mi-octobre.

Le Dr Gerlig Widmann, radiologue interventionnel de l'Université de médecine d'Innsbruck, en Autriche, nous parle des changements que Micromate apporte à sa pratique clinique : « Micromate est le système robotique le plus intelligent que nous connaissons actuellement. Il est très petit, très confortable à utiliser, il y a assez de place pour le positionner sur le patient. Et d'autre part, c'est un système très précis. »

Micromate a obtenu sa marque CE au début de l'année et devrait obtenir la certification 510(k) début 2021. Interventional Systems prévoit de déployer cinq autres systèmes Micromate dans des hôpitaux sélectionnés en Allemagne, en Autriche et en Suisse au cours des trois prochains mois, et prévoit d'engager plusieurs partenaires locaux pour une distribution mondiale en Europe, en Amérique du Nord et dans la région Asie-Pacifique.

À propos de Interventional Systems : Interventional Systems/iSYS ( www.interventional-systems.com ) est la société de robotique médicale de précision du 21e siècle.

Grâce à ses solutions robotiques miniatures pour les interventions guidées par l'image et les produits de stabilisation des patients, Interventional Systems exploite la technologie pour faire entrer les interventions médicales dans le futur. Interventional Systems s'engage à rendre les soins de santé plus simples, plus confortables, plus hygiéniques, plus abordables et plus efficaces.

Interventional Systems a son siège à Kitzbühel, en Autriche, et possède des bureaux en Autriche et en Allemagne.

