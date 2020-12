Interventional Systems setzt den kleinsten Roboter der Welt für perkutane Eingriffe erfolgreich ein

Das in Österreich ansässige Unternehmen hinter Micromate hat seinen Miniaturroboter für perkutane Eingriffe in ausgewählten Krankenhäusern in Europa eingeführt

KITZBÜHEL, 18. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Micromate , (die neueste Generation des früher als iSYS1 bekannten Produkts), der weltweit kleinste Roboter für perkutane Eingriffe, wurde erfolgreich in Krankenhäusern in ganz Europa eingesetzt. Der von dem österreichischen Unternehmen Interventional Systems entwickelte Roboter wurde mit Erfolg in ausgewählten Krankenhäusern in Österreich, der Schweiz und den Niederlanden eingeführt.