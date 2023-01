InterVest breidt zijn gespecialiseerd financieringsplatform uit met aanwerving van senior medewerkers

NEW YORK, 31 januari 2023 /PRNewswire/ -- InterVest Capital Partners ("InterVest"), een toonaangevende beleggingsmanager op het gebied van gestructureerde financiële verticalen, kondigt de uitbreiding aan van zijn gespecialiseerd financieringsplatform met doorgewinterde senior medewerkers. De nieuwe teamleden zullen zich focussen op directe originatie in consumentenfinanciering, waaronder het verstrekken van kapitaal aan consumentenkredietverstrekkers, portfolioaankopen, gestructureerd kapitaal en gestructureerde schulden.

Het doorgewinterde team, geleid door Ari Rosenberg, komt naar InterVest van Sherman Capital Markets en voorheen Citigroup Global Markets, waar ze verantwoordelijk waren voor de financiering en handel in niet-hypothecaire consumentenactiva, waaronder auto's, creditcards en leningen op afbetaling.

"Ons gevarieerd portfolio van gespecialiseerde financieringsplatforms is aanzienlijk gegroeid en heeft zich uitgebreid met verschillende grote consumentenfinancieringsbedrijven. We zijn verheugd om InterVests directe originatie, onderschrijving, vermogensbeheer en servicecompetenties in consumentenactiva te verbeteren met de toevoeging van dit ervaren team en hun uitgebreide expertise", aldus Steven Tenenbayev, Chief Investment Officer van InterVest Capital Partners.

"We zijn verheugd om deel uit te maken van het InterVest-team, waar expertise van wereldklasse een sterke kapitaaldekking heeft. We kijken ernaar uit om voort te bouwen op de staat van dienst van het team bij het uitvoeren van een combinatie van complexe en mijlpaaltransacties in de gespecialiseerde financiële ruimte", aldus Rosenberg. Hij vervolgde: "InterVests standvastige benadering van risico sluit mooi aan bij de waarden van ons team. Ik werk al tientallen jaren met Dave Mandel en Joel Gedzelman. Hun expertise op het gebied van originatie, waardering en uitvoering op het gebied van consumentenfinanciering zal het platform en de kapitaalstabiliteit van InterVest bevorderen om resultaten te helpen behalen."

InterVest Capital Partners is een bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur gevestigd in New York, gericht op op activa gebaseerd lenen, leasing en andere gestructureerde financiële verticalen. Vóór 1 januari 2012 maakte het beleggingsteam van InterVest Capital Partners deel uit van de divisie Structured Finance en Business Development van Wafra Investment Advisory Group ("WIAG"). WIAG heeft daarop zijn naam gewijzigd naar Wafra Inc.

Sinds 1999 heeft het Leasing- en Financieringsprogramma van het bedrijf meer dan 120 fondsen opgericht met een toegezegd kapitaal van meer dan USD 14 miljard. Tot op heden hebben alle op activa gebaseerde en gestructureerde financieringsfondsen hun beoogde huidige opbrengst uitgekeerd en hun beoogd rendement voor beleggers verwezenlijkt. Het bedrijf beheert sinds 2004 zeven internationale vastgoedfondsen, een vastgoedschuldfonds, een wereldwijd vastgoed-effectenfonds en is medebeheerder van meer dan achttien multi-family- en kantoorvastgoedtransacties. Voor meer informatie over InterVest Capital Partners ga naar: intervest.com

