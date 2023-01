InterVest contrata profissionais experientes para expandir sua plataforma de financiamento especializado

NOVA YORK, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A InterVest Capital Partners ("InterVest"), gestora líder de investimentos em segmentos verticais de finanças estruturadas, anunciou a contratação de profissionais experientes para expandir sua plataforma de financiamento especializado. Os novos membros da equipe se concentrarão no financiamento direto para consumo, incluindo o fornecimento de capital a credores de consumo, aquisição de portfólios, capital estruturado e dívida estruturada.

Liderada por Ari Rosenberg, esta equipe veterana ingressa na InterVest depois de trabalhar na Sherman Capital Markets e, anteriormente, na Citigroup Global Markets, onde foi responsável pelo financiamento e negociação de ativos de consumo não hipotecários, incluindo automóveis, cartões de crédito e empréstimos com parcelamento.

"Nosso diversificado portfólio de plataformas de financiamento especializado cresceu significativamente e se expandiu para incluir vários negócios importantes no setor de financiamento ao consumo. Estamos entusiasmados em aprimorar os recursos de financiamento direto, subscrição, gestão de ativos e serviço para ativos de consumo da InterVest, com a adição desta talentosa equipe e de sua vasta experiência", disse Steven Tenenbayev, diretor de investimentos da InterVest Capital Partners.

"É muito empolgante fazer parte da equipe da InterVest, cuja experiência de classe mundial tem um forte respaldo de capital. Esperamos aproveitar a experiência da equipe para uma combinação de transações complexas e marcantes no setor de financiamento especializado", disse Rosenberg. De acordo com Rosenberg: "A abordagem inabalável da InterVest ao risco está alinhada com os valores de nossa equipe. Trabalho com Dave Mandel e Joel Gedzelman há várias décadas; a experiência deles em financiamento, avaliação e execução na área de financiamento ao consumo alavancará a plataforma e a estabilidade de capital da InterVest, ajudando a produzir resultados".

Sobre a InterVest Capital Partners

A InterVest Capital Partners é uma consultora de investimentos registrada na SEC, com sede em Nova York, focada em empréstimos e locações baseados em ativos, bem como em outros segmentos do setor de financiamento estruturado. Até 1º de janeiro de 2012, a equipe de investimento da InterVest Capital Partners fazia parte do departamento de financiamento estruturado e desenvolvimento de negócios do Wafra Investment Advisory Group ("WIAG"). Posteriormente, o WIAG mudou seu nome para Wafra Inc.

Desde 1999, o Programa de Locação e Finanças da empresa estabeleceu mais de 120 fundos com um capital comprometido superior a 14 bilhões de USD. Até o momento, todos os fundos de financiamento estruturado e baseados em ativos resultaram na distribuição do rendimento esperado e alcançaram os retornos previstos para os investidores. Desde 2004, a empresa gerenciou sete fundos imobiliários internacionais, um fundo de dívida imobiliária e um fundo global de títulos imobiliários, cogerenciando também mais de 18 transações com projetos residenciais e de escritórios. Para mais informações sobre a InterVest Capital Partners, acesse: intervest.com

