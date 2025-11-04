Interview d'Eric Vaughan lors du sommet sur l'avenir de l'IA organisé par le FT

Le PDG de IgniteTech, Khoros et GFI Software expliquera comment les entreprises basées sur l'IA accélèrent l'innovation des produits et les capacités humaines

AUSTIN, Texas, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- IgniteTech a annoncé aujourd'hui que son PDG Eric Vaughan sera l'un des principaux intervenants du premier jour du « Financial Times Future of AI Summit » à Londres le 5 novembre 2025, où il discutera de la façon dont l'IA modifie la façon dont les gens travaillent et les entreprises construites autour d'eux. IgniteTech est un éditeur de logiciels d'entreprise de premier plan, conçu pour innover avec l'IA-ADN, en accélérant le développement de produits et en donnant à ses équipes les outils nécessaires pour faire passer plus rapidement les idées du concept à la réalité.

M. Vaughan est reconnu mondialement pour avoir transformé IgniteTech en une entreprise axée sur l'IA à partir de 2023, la positionnant comme un leader de l'innovation d'entreprise et de la transformation de la main-d'œuvre. Il partagera la scène avec un groupe légendaire d'innovateurs technologiques mondiaux qui prendront la parole lors de l'événement, notamment l'inventeur du web Sir Tim Berners-Lee, le chef scientifique de l'IA chez Meta, Yann LeCun et le PDG de Nvidia, Jensen Huang. L'entretien de M. Vaughan avec le rédacteur principal du Financial Times, Andrew Hill , portera sur la manière dont les organisations peuvent tirer parti de l'IA pour amplifier les capacités, la créativité et la prise de décision des êtres humains.

« Le plus grand potentiel de l'IA est de libérer des capacités humaines dont nous n'avions jamais soupçonné l'existence », a déclaré M. Vaughan, PDG d'IgniteTech, de Khoros et de GFI Software, des entreprises pionnières dans l'adoption de l'IA au sein des opérations d'entreprise. « Une véritable transformation de l'IA nécessite un changement culturel qui place les personnes au centre. Le rôle de l'IA est d'amplifier ce qu'ils peuvent accomplir. »

Sous la direction de M. Vaughan, IgniteTech est devenue une entreprise axée sur l'IA ; l'ensemble de l'entreprise fonctionne désormais avec un « ADN-IA », où l'IA est intégrée à tous les niveaux. Personne ne commence un projet ou un processus sans se tourner instinctivement vers l'IA pour voir dans quelle mesure elle peut soutenir, améliorer ou réaliser entièrement la tâche. « L'IA devrait renforcer la confiance et les capacités des personnes qui l'utilisent », a déclaré M. Vaughan. « C'est ainsi que les entreprises créent des équipes capables d'aller plus vite et d'obtenir de meilleurs résultats. »

En plus d'intégrer la collaboration entre l'homme et l'IA dans son portefeuille de produits d'entreprise, l'entreprise a également développé deux nouvelles solutions d'IA en instance de brevet, Eloquens AI et MyPersonas , afin d'aider les organisations à développer leurs connaissances institutionnelles, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à obtenir des résultats commerciaux mesurables, tout en gardant le contrôle sur l'homme.

MyPersonas permet aux entreprises de créer à la demande des clones numériques d'employés clés, rendant leurs connaissances disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sous forme de chat vidéo, avec la possibilité pour l'humain derrière le clone de rejoindre en direct la conversation de l'IA. Eloquens AI gère les demandes de renseignements par courrier électronique et fournit des réponses personnalisées fondées sur des connaissances en utilisant une approche personnelle par courrier électronique, fournissant 100 % des réponses en moins de 5 minutes, 24 heures par jour. Les deux solutions comblent une lacune importante en matière de communication en étant pleinement capables de répondre dans plus de 160 langues.

IgniteTech soutient l'événement de FT en tant que sponsor principal, renforçant ainsi son engagement général à développer l'IA qui favorise l'autonomisation des individus et des organisations dans le monde entier.

À propos d'IgniteTech

IgniteTech est une société mondiale de logiciels d'entreprise axés sur l'IA qui aide les organisations à accroître leurs revenus, à optimiser leurs dépenses et à se transformer grâce à des solutions avancées axées sur l'IA. S'appuyant sur plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des logiciels critiques, IgniteTech s'est forgé un palmarès d'acquisitions d'entreprises et de technologies réussies, fondées sur une innovation rapide. Depuis avoir réorienté l'entreprise en 2023 pour devenir une organisation d'innovation axée sur l'IA, IgniteTech a intégré des capacités d'IA dans l'ensemble de son portefeuille.

Contact avec les médias

Pour les demandes de renseignements des médias : [email protected]

Pour les demandes de renseignements commerciaux : [email protected]

Suivez : LinkedIn / X

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1524299/IgniteTech_Logo.jpg