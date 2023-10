Into the Cloud™ & Take it Down: Ahora Disponibles en Español

ALEXANDRIA, Va., 13 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- ¡Mientras celebramos el Mes de la Herencia Hispana, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), ¡se complace en anunciar que dos de los principales programas de seguridad infantil están disponibles en español!

El lanzamiento incluye "Into the Cloud," la serie animada de NCMEC sobre seguridad en línea, y "Take it Down Take it Down ," un servicio gratuito que puede ayudar a los menores a eliminar fotos y videos en línea de desnudos, parcialmente/totales o sexualmente explícitos tomados antes de los 18 años.

La traducción de estas dos plataformas al español permitirá que haya más oportunidades dentro de las comunidades hispanas para acceder a recursos, y para alentar a más familias y educadores a participar en conversaciones sobre la seguridad en línea.

Desarrollado como parte del programa NetSmartz de NCMEC, Into the Cloud™ es un innovador recurso de seguridad en línea diseñado para educar a niños, familias y educadores a través de una cautivadora serie animada. Desde su estreno en el 2019, se han lanzado dos temporadas completas de Into the Cloud™, enfocadas en brindar a los espectadores el conocimiento para navegar de manera segura y responsable en el mundo digital

Cada episodio de Into the Cloud™ utiliza información verídica recopila de la base de datos de nuestra línea de Ciberdenuncias llamado CiberTipline, esta información es comunicada de una manera entretenida y apropiada a las edades. Las familias y educadores también pueden acceder a actividades interactivas y recursos que están centrados en la seguridad en línea.

Las familias y educadores de habla hispana pueden encontrar:

Contenido completo: Ciberacoso, privacidad en línea, redes sociales y más.

Aprendizaje interactivo: Actividades y videos.

Recursos para educadores: Materiales suplementarios, planes de lecciones y guías de discusión.

Orientación para padres: Consejos, asesoramiento y recursos.

Talleres personalizados: Talleres y presentaciones para escuelas, centros comunitarios y otras organizaciones.

Ahora puedes ver la Temporada 1 y 2 de Into the Cloud™ en español: https://www.missingkids.org/netsmartz/es/videos?utm_source=netsmartz_list_email&utm_medium=email&utm_campaign=itc_spanish

Además, la plataforma de renombre mundial de NCMEC llamada Take it Down , ha sido traducida al español y a 11 lenguas adicionales y otras más por añadir. Take It Down es una forma proactiva para que los menores puedan eliminar sus imágenes de contenido sexual explícito de ciertos sitios en línea. La plataforma funciona al asignar una huella digital única, llamada valor hash, a imágenes o videos específicos. Cuando las plataformas tecnológicas se registran para participar en este programa, se les proporcionan estos valores hash para que puedan detectar y eliminar las imágenes en sus sitios y aplicaciones públicas o decodificadas. Todo esto sucede sin que la imagen o el video salga nunca del dispositivo o sea visto por alguien.

Desde el lanzamiento de Take it Down en diciembre de 2022, los menores han pedido la ayuda de NCMEC para eliminar más de 67,000 imágenes y videos del Internet. NCMEC tiene la esperanza de que la disponibilidad de la plataforma en otros idiomas ayudara a más niños a nivel mundial.

Gracias por tu apoyo a que cada niño merezca una infancia segura.

Para obtener más información sobre nuestra misión, visita: https://www.missingkids.org/home"

