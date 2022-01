Introductie van Sonato Alliance transformeert privéledenclubs onderling

's Werelds beste onafhankelijke sociale clubs vormen nu samen een verbond, dat wereldwijde toegang voor hun leden regelt

SAN FRANCISCO, 31 januari 2022 /PRNewswire/ -- Vandaag kondigde Sonato® de lancering aan van Sonato Alliance, het snelgroeiende invitation-only netwerk van 's werelds beste onafhankelijke particuliere sociale clubs. Sonato Alliance biedt leden de kans om in contact te komen met andere doeners, vernieuwers en visionairs en biedt leden toegang tot exclusieve partnerclubs zoals hun eigen club, wanneer ze over de hele wereld reizen.

Sonato Alliance belichaamt Hospitality Simplified ℠ met rechttoe rechtaan, elegante software, die discreet naar de achtergrond verdwijnt van de menselijke interacties die ze helpt vergemakkelijken. Het Alliance-platform is een krachtig ecosysteem dat buiten de bestaande technologie van een club werkt, lastige integraties overbodig maakt en clubs in staat stelt zich te concentreren op het opbouwen van relaties met hun leden en gasten.

Michael Birch, de oprichter van Sonato, is met zijn vrouw Xochi tevens mede-oprichter van The Battery, een moderne privéledenclub in San Francisco. Sonato ontstond uit Michael's frustratie over de archaïsche ervaring van het gebruik van traditionele wederkerigheid en uit zijn bezorgdheid over de ervaringen van leden binnen zijn eigen club. "De bestaande procedure voor het aanvragen van een clubbezoek berust op e-mail, telefoon - en in sommige gevallen fax - die allen een groot risico inhouden dat het lid wordt teleurgesteld. Onze leden vergelijken de clubervaring niet met hun laatste bezoek aan een hotel of restaurant, maar met hun ervaring met hun iPhone of hun Tesla en verwachten eenzelfde naadloze ervaring bij hun club," aldus Birch. "We wisten dat we die ervaring konden verbeteren en wel op een manier die voor de clubs meerwaarde zou creëren en tegelijk de leden blij zou maken."

Met de explosieve groei van onafhankelijke ledenclubs staat Sonato Alliance nu in het epicentrum van het wereldwijd verbinden van clubs en hun leden. Als mensen uit een post-pandemisch bestaan komen zijn onafhankelijke privé sociale clubs vaak de eerste plaats waar leden naartoe gaan voor sociale contacten. Ze bieden meer dan alleen gastvrijheid; ze voeren een cultuur van gedeelde ervaring en een community, die leden laat terugkomen en mensen met elkaar contact laat onderhouden.

Hoe Sonato Alliance functioneert:

Sonato Alliance verbetert het bestaande onderlinge netwerk van een club en biedt de mogelijkheid uit te breiden naar nieuwe partners

Leden krijgen toegang tot een mobiele app met co-branding om bezoeken aan partnerclubs te boeken

Clubs gebruiken een web app voor het beheer van inkomende bezoeken en het inchecken van leden

Clubreserveringen verplaatsen van e-mail en telefoon naar een real-time boekingsplatform levert voor zowel leden als clubs een verhoogde ervaring op.

Het bespaart tijd en stroomlijnt bezoeken voor leden die vaak onderweg zijn en voegt een extra laag transparantie toe aan het clubaanbod en de gemeenschap

Sonato Alliance heeft meer dan 35 grondleggers die enkele van 's werelds beste onafhankelijke clubs vertegenwoordigen, waaronder The Battery, Kjarval, The Quorum, 1880, Fitler Club, Pershingand The Britely, om er een paar te noemen. De verwachting is dat rond midden 2022 meer dan 45 clubs en 100.000 leden dit systeem zullen gebruiken.

Clubs die een uitnodiging voor Sonato Alliance willen aanvragen kunnen dat doen via hun website.

About Sonato Alliance

Sonato Alliance is het nieuwste, snelst groeiende invitation-only netwerk van 's werelds beste onafhankelijke particuliere sociale clubs. Sonato Alliance biedt leden de kans om in contact te komen met andere doeners, vernieuwers en visionairs en biedt leden toegang tot exclusieve partnerclubs zoals hun eigen club, wanneer ze over de hele wereld reizen.

Contact voor de media

Ballantines PR

Melissa Galandak

(310) 454-3080

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736369/Sonato_Logo.jpg

SOURCE Sonato