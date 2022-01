Le lancement de Sonato Alliance transforme la réciprocité pour les clubs de membres privés

Les meilleurs clubs sociaux indépendants du monde forment une alliance qui débloque l'accès mondial pour leurs membres

SAN FRANCISCO, 31 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Sonato ® a annoncé le lancement de Sonato Alliance, le réseau « sur invitation seulement » des meilleurs clubs sociaux privés indépendants du monde, qui connaît une croissance rapide. Offrant aux membres la possibilité de se connecter avec d'autres créateurs, innovateurs et visionnaires, Sonato Alliance donne aux membres un accès transparent à des clubs partenaires aussi distinctifs que le leur lorsqu'ils voyagent dans le monde entier.

Sonato Alliance incarne l'hospitalité simplifiée (Hospitality Simplified ℠) avec un logiciel simple et élégant qui s'efface derrière les véritables interactions humaines qu'il contribue à faciliter. La plateforme Alliance est un écosystème puissant qui se situe en dehors de la pile technologique existante d'un club, évitant les intégrations fastidieuses et permettant aux clubs de se concentrer sur l'établissement de relations avec leurs membres et leurs invités.

Michael Birch, le fondateur de Sonato, est également cofondateur de The Battery avec sa femme Xochi, un club privé moderne de San Francisco. Sonato est né de la frustration de Michael face à l'expérience archaïque de l'utilisation de la réciprocité traditionnelle et de ses préoccupations concernant l'expérience des membres dans son propre club. « Le processus actuel de demande de visite d'un club repose sur l'e-mail, le téléphone et, dans certains cas, le fax, qui représentent tous un risque important de décevoir le membre. Nos membres comparent l'expérience du club non pas à leur dernière visite dans un hôtel ou un restaurant, mais à l'expérience qu'ils ont vécue avec leur iPhone ou leur Tesla, et ils attendent de leur club la même expérience fluide », a déclaré Birch. « Nous savions que nous pouvions améliorer l'expérience et le faire de manière à créer de la valeur pour les clubs tout en ravissant les membres. »

Avec l'explosion de la croissance des clubs de membres indépendants, Sonato Alliance est à l'épicentre de la mise en relation des clubs et de leurs membres au niveau mondial. Lorsque les gens émergent d'une vie post-pandémique, les clubs sociaux privés indépendants sont souvent le premier endroit où les membres se rendent pour se socialiser. Ils offrent plus qu'une simple hospitalité ; ils offrent une culture d'expérience partagée et une communauté qui fait revenir les membres et maintient le lien entre eux.

Comment fonctionne Sonato Alliance :

Sonato Alliance améliore le réseau réciproque existant d'un club et offre la possibilité de s'étendre à de nouveaux partenaires

Les membres ont accès à une application mobile co-marquée pour réserver des visites dans les clubs partenaires

Les clubs utilisent une application web pour gérer les visites entrantes et l'enregistrement des membres

L'abandon de l'e-mail et du téléphone au profit d'une plateforme de réservation en temps réel permet aux membres et aux clubs de vivre une expérience exceptionnelle

Sonato Alliance permet de gagner du temps et de rationaliser les visites pour les membres qui sont souvent en déplacement, tout en ajoutant une couche supplémentaire de transparence aux offres du club et à la communauté

Sonato Alliance compte plus de 35 membres fondateurs représentant certains des meilleurs clubs indépendants du monde, dont The Battery, Kjarval, The Quorum, 1880, Fitler Club, Pershing et The Britely, pour n'en citer que quelques-uns. Il est prévu que plus de 45 clubs et 100 000 membres utilisent ce système d'ici mi-2022.

Les clubs qui souhaitent demander une invitation à Sonato Alliance peuvent le faire via leur site Web.

À propos de Sonato Alliance

Sonato Alliance est le réseau sur invitation le plus récent et le plus rapide des meilleurs clubs sociaux privés indépendants du monde. Offrant aux membres la possibilité de se connecter avec d'autres créateurs, innovateurs et visionnaires, Sonato Alliance donne aux membres un accès transparent à des clubs partenaires aussi distinctifs que le leur lorsqu'ils voyagent dans le monde entier.

Contact presse

Ballantines PR

Melissa Galandak

(310) 454-3080

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1736369/Sonato_Logo.jpg

SOURCE Sonato